1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!

Devlet yükseköğretim kurumları norm kadro yönetmeliği çerçevesinde 2020 yılında almayı planladıkları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarını internet sayfalarından duyurdular... İşte 2020 yılı norm kadro planlamaları...
 17 Şubat 2020 11:02
Yazdır
Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitelerde norm kadro uygulaması eleştirilere rağmen uygulanmaya devam ediyor.

İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar". düzenlemesi gereğince yükseköğretim kurumlarının 2020 yılına ait norm kadro planlamalarını kamuoyuyla paylaşmaları mevzuatın gereğidir.

Ancak, iki yıldır bazı üniversitelerimiz norm kadro planlarını internet sitelerinde yayımlamaktan imtina ediyorlar. Şeffaf yönetim ve adil personel istihdamı kapsamında yönetmeliğe eklenen bu düzenlenme tüm yükseköğretim kurumlarınca sahiplenmemektedir. İlave olarak, bazı yükseköğretim kurumları ise sadece norm kadro sayılarını sitelerinden duyurmaktadır. Halbuki, yönetmeliğe göre üniversiteler 2020 yılında istihdam etmeyi planladıkları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadro sayılarını birim, bölüm ve anabilim dalı bazında ilan etmelidir.

Bu konuda bizim önerimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerde uygulamada birliktelik sağlanması için standart bir format belirlenerek hem üniversitelerin web sayfasında hem de YÖK'ün ana sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasıdır.

Yavuz Selim KAPLAN

ÜNİVERSİTE ADI

BAĞLANTI ADRESİ

AÇIKLAMA

Abdullah Gül Üniversitesi

 Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Adıyaman Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Afyon Karahisar Sağlık Bil. Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Akdeniz Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Aksaray Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Amasya Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Anadolu Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan ve anabilim dalı bazında yapılmamıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan ve adet bazında yapılmamıştır.

Ankara Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Ardahan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Artvin Çoruh Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Atatürk Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Balıkesir Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Bartın Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Batman Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Bayburt Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bingöl Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Bitlis Eren Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Boğaziçi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılımda yer verilmemesi gereken araştırma görevlileri de listelenmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bursa Teknik Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Çukurova Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır

Dicle Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Düzce Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Ege Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan ve anabilim dalı bazında yapılmamıştır.

Fırat Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi.

Galatasaray Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Gazi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Gaziantep Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Gebze Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Giresun Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Gümüşhane Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Hacettepe Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Hakkari Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Harran Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Hitit Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılımda yer verilmemesi gereken araştırma görevlileri de listelenmiştir.

Iğdır Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Öğretim üyesi dağılımı unvan bazında yapılmamıştır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

İnönü Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

İskenderun Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım birim ve unvan bazlı yapılmıştır. Bölüm ve anabilim dalları belirtilmemiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kafkas Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Karabük Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Kastamonu Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Öğretim üyesi dağılımı unvan bazında yapılmamıştır.

Kayseri Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Senato kararı alınmış, ancak birim, bölüm, anabilim dalı ve unvan bazlı dağılım yapılmamıştır.

Kırıkkale Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kırklareli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kocaeli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Konya Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Mardin Artuklu Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Marmara Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Mersin Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Munzur Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Muş Alparslan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ordu Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Duyuruda doküman yer almıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Pamukkale Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sağlık Bilimler Üniversitesi

Yönetmelik kapsamı dışında değerlendiriliyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Sakarya Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Samsun Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Selçuk Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Siirt Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Sinop Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Şırnak Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Tarsus Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Trabzon Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Trakya Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır

Türk-Alman Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Uşak Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Yalova Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Yozgat Bozok Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Web sayfası üzerinden temin edilemedi
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sigorta aracılığı faaliyetleri için 4 bankaya ceza
17 Şubat 2020 09:57		 Eşek eti yedirene para cezası ve hapis
17 Şubat 2020 09:00
Büyükbaş hayvanlar çip'le takip edilecek
17 Şubat 2020 08:59		 Bakan Kurum: Riskli binada oturtmayız
17 Şubat 2020 08:38
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
17 Şubat 2020 08:00		 Taşraya da birinci sınıf gençlik merkezi geliyor
17 Şubat 2020 06:51
275 ovaya koruma
16 Şubat 2020 21:03		 Ağrı'da sağlık ekipleri böbrek hastası için seferber oldu
16 Şubat 2020 19:53
Açılışını Erdoğan yapmıştı! En Başarılı Müze seçildi
16 Şubat 2020 19:33		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre görevlisi sınavı açtı
16 Şubat 2020 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı11:28 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK'dan yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı11:25 - FETÖ, TSK'deki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş11:25 - Sigara içenlerin sayısı % 30 azaldı11:24 - Kargodan gelen paketten deterjan çıktı11:22 - Bütçe ocakta fazla verdi11:21 - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı11:18 - Altın haftaya düşüşle başladı11:18 - İlker Başbuğ'un avukatlarından 'darbe' tepkisi11:16 - MEB mesleki eğitim için 61 ilde lise inşa edecek
11:14 - Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor11:10 - İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı11:08 - 'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora 81 yıl hapis istendi11:07 - İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi11:04 - Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı11:02 - Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!10:59 - Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi10:58 - HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Eşek eti yedirene para cezası ve hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Belediye 1
yeşim meltem şişli 1
ketembilla 1
mütedeyyin insan 1
süper baba 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
devamke 3
16.02.2020 malatyaspor'un verilmeyen penaltısı 2
fenerbahce'nin el birliğile şampiyonluk yarışından uzaklaştırılm 4
aloe vera 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam