Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitelerde norm kadro uygulaması eleştirilere rağmen uygulanmaya devam ediyor.

İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar". düzenlemesi gereğince yükseköğretim kurumlarının 2020 yılına ait norm kadro planlamalarını kamuoyuyla paylaşmaları mevzuatın gereğidir.

Ancak, iki yıldır bazı üniversitelerimiz norm kadro planlarını internet sitelerinde yayımlamaktan imtina ediyorlar. Şeffaf yönetim ve adil personel istihdamı kapsamında yönetmeliğe eklenen bu düzenlenme tüm yükseköğretim kurumlarınca sahiplenmemektedir. İlave olarak, bazı yükseköğretim kurumları ise sadece norm kadro sayılarını sitelerinden duyurmaktadır. Halbuki, yönetmeliğe göre üniversiteler 2020 yılında istihdam etmeyi planladıkları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadro sayılarını birim, bölüm ve anabilim dalı bazında ilan etmelidir.

Bu konuda bizim önerimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerde uygulamada birliktelik sağlanması için standart bir format belirlenerek hem üniversitelerin web sayfasında hem de YÖK'ün ana sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasıdır.

Yavuz Selim KAPLAN