Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!
|17 Şubat 2020 11:02
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Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitelerde norm kadro uygulaması eleştirilere rağmen uygulanmaya devam ediyor.
İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar". düzenlemesi gereğince yükseköğretim kurumlarının 2020 yılına ait norm kadro planlamalarını kamuoyuyla paylaşmaları mevzuatın gereğidir.
Ancak, iki yıldır bazı üniversitelerimiz norm kadro planlarını internet sitelerinde yayımlamaktan imtina ediyorlar. Şeffaf yönetim ve adil personel istihdamı kapsamında yönetmeliğe eklenen bu düzenlenme tüm yükseköğretim kurumlarınca sahiplenmemektedir. İlave olarak, bazı yükseköğretim kurumları ise sadece norm kadro sayılarını sitelerinden duyurmaktadır. Halbuki, yönetmeliğe göre üniversiteler 2020 yılında istihdam etmeyi planladıkları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadro sayılarını birim, bölüm ve anabilim dalı bazında ilan etmelidir.
Bu konuda bizim önerimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerde uygulamada birliktelik sağlanması için standart bir format belirlenerek hem üniversitelerin web sayfasında hem de YÖK'ün ana sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasıdır.
Yavuz Selim KAPLAN
|
ÜNİVERSİTE ADI
|
BAĞLANTI ADRESİ
|
AÇIKLAMA
|
Abdullah Gül Üniversitesi
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|
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Adıyaman Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Afyon Kocatepe Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Afyon Karahisar Sağlık Bil. Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|
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|
Akdeniz Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Aksaray Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Amasya Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Anadolu Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan ve anabilim dalı bazında yapılmamıştır.
|
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan ve adet bazında yapılmamıştır.
|
Ankara Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Ardahan Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Artvin Çoruh Üniversitesi
|
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|
Atatürk Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|
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|
Balıkesir Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Bartın Üniversitesi
|
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|
Batman Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Bayburt Üniversitesi
|
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|
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|
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|
Bingöl Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Bitlis Eren Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Boğaziçi Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılımda yer verilmemesi gereken araştırma görevlileri de listelenmiştir.
|
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Bursa Teknik Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Bursa Uludağ Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Çankırı Karatekin Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Çukurova Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır
|
Dicle Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dokuz Eylül Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Düzce Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Ege Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Erciyes Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Erzurum Teknik Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır.
|
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan ve anabilim dalı bazında yapılmamıştır.
|
Fırat Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi.
|
Galatasaray Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Gazi Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Gaziantep Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Gebze Teknik Üniversitesi
|
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|
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Giresun Üniversitesi
|
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|
Gümüşhane Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Hacettepe Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Hakkari Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Harran Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Hitit Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılımda yer verilmemesi gereken araştırma görevlileri de listelenmiştir.
|
Iğdır Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Öğretim üyesi dağılımı unvan bazında yapılmamıştır.
|
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
İnönü Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
İskenderun Teknik Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
İstanbul Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım birim ve unvan bazlı yapılmıştır. Bölüm ve anabilim dalları belirtilmemiştir.
|
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İstanbul Teknik Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|
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|
İzmir Bakırçay Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
İzmir Demokrasi Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Kafkas Üniversitesi
|
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|
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|
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|
Karabük Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Karadeniz Teknik Üniversitesi
|
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|
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
|
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|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Kastamonu Üniversitesi
|
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|
Öğretim üyesi dağılımı unvan bazında yapılmamıştır.
|
Kayseri Üniversitesi
|
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|
Senato kararı alınmış, ancak birim, bölüm, anabilim dalı ve unvan bazlı dağılım yapılmamıştır.
|
Kırıkkale Üniversitesi
|
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|
Kırklareli Üniversitesi
|
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|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|
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|
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|
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|
Kocaeli Üniversitesi
|
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|
Konya Teknik Üniversitesi
|
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|
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|
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|
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|
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|
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
|
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|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|
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|
Mardin Artuklu Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Marmara Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Mersin Üniversitesi
|
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|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
|
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|
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|
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|
Munzur Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Muş Alparslan Üniversitesi
|
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|
Necmettin Erbakan Üniversitesi
|
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|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|
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|
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|
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|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır.
|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|
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|
Ordu Üniversitesi
|
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|
Duyuruda doküman yer almıyor
|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|
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|
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|
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|
Pamukkale Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Sağlık Bilimler Üniversitesi
|
Yönetmelik kapsamı dışında değerlendiriliyor.
|
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Sakarya Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Samsun Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Selçuk Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Siirt Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Sinop Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Süleyman Demirel Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Şırnak Üniversitesi
|
Tarsus Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır
|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|
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|
Trabzon Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Trakya Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Dağılım unvan bazında yapılmamıştır. Sadece Norm kadro sayıları yayımlanmıştır
|
Türk-Alman Üniversitesi
|
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|
Uşak Üniversitesi
|
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|
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Yalova Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
|
Yıldız Teknik Üniversitesi
|
Ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Yozgat Bozok Üniversitesi
|
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|
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|
Web sayfası üzerinden temin edilemedi
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