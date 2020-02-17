17 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
|17 Şubat 2020 00:02
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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenecek "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantı"sının açılışına katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Programı"na katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Muğla/09.00/13.30/17.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katılacak ve Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.
(İstanbul/09.30/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde başlatılacak gıda denetimleri öncesinde, gıda kontrol denetim görevlilerine, çeşitli talimatlarda bulunacak ve seferberliğin startını verecek.
(Ankara/12.00)
3- Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), İstanbul'da başlayacak.
(İstanbul/08.30)
4- TÜİK, 2019 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Arnavutluk'taki depreme ilişkin "Uluslararası Donörler Konferansı" düzenlenecek.
(Brüksel)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Pekin/Ankara)
3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Elazığ)
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Diyarbakır)
3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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