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Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi öldü

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs her geçen saatte can almaya devam ediyor. Şu ana kadar Kovid-19 isimli koronavirüs nedeniyle 1771 kişi hayatını kaybetti. Çin'de salgından etkilenen 70 bin 548 kişi bulunurken, 10 bin 644 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Bölgede son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirirken, tedavi görerek virüsten kurtulan ve sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı
 17 Şubat 2020 06:10
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Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi öldü

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1771'e çıktı.

10 bin 644 kişinin durumu ciddi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

10 bin 844 kişi sağlığına kavuştu

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.
Anadolu Ajansı
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