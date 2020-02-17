Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
|17 Şubat 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir gazete daha yayın hayatını bitirdi! 'Son Baskı'
17 Şubat 2020 08:51
|Geç gelen kışın şampiyonu kestane
17 Şubat 2020 07:21
|Ankara'da patenli gençlerden tehlikeli yolculuk
16 Şubat 2020 23:41
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor
16 Şubat 2020 22:36
|Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu
16 Şubat 2020 22:30
|60 bin TL'lik Premier Lig sorusu yarışmacıyı yanılttı
16 Şubat 2020 21:18
|Şoför, engelli vatandaşı kucağına alarak otobüse bindirdi
16 Şubat 2020 20:43
|Karın ağrısı diye gitti, çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı
16 Şubat 2020 20:28
|Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu
16 Şubat 2020 20:13
|15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi
16 Şubat 2020 20:08