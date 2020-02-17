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Firari FETÖ'cü istihbarat aracıyla kopya çekmiş

FETÖ firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar'ın eşinin sınavdan geçebilmesi için emniyetin istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu ortaya çıktı
 17 Şubat 2020 06:40
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Firari FETÖ'cü istihbarat aracıyla kopya çekmiş

FETÖ'nün, bir dönem yasa dışı dinleme, sahte belge ve delillerle kumpas kurma merkezi olarak bilinen emniyet istihbaratı, sınav usulsüzlüğünde bile kullandığı açığa çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim ortaokul sınavından geçirmek için istihbaratı seferber ettiği belirlendi.

KAMERAYLA SINAVA GİRMİŞ

Çakar'dan ele geçirilen dijitallerinden sınav usulsüzlüğünün görüntüleri çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, birçok FETÖ kumpasında adı geçen Coşgun Çakar'ın Sincan Temelli'deki villasına 2017 Nisan'da operasyon düzenlenmişti. İnşaat halindeki villada yapılan aramada birçok dijital materyal ele geçirilmişti. Bu dijitallerin arasında yer alan bir video kasette, 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydı tespit edildi.

SINAV CEVAP KAĞIDI ELE VERDİ

Yapılan incelemede, 14 dakika 28 saniyelik videoda, bir kadının katıldığı sınava ait gizli çekilmiş görüntülerinin olduğunu belirlendi. Görüntüye göre, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevapların işaretlendiği sınav cevap kağıdının olduğu anlaşıldı. Söz konusu videoyu kayda alınan kameranın ise radyo frekansı (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu tespit edildi. Görüntüleri mercek altına alan polis, üst kısmı açıkta kalacak şekilde soru kitapçığının altında bulunan sınav cevap kağıdındaki görüntüler üzerinde netleştirme çalışması yaptı. Sınav cevap kağıdında yapılan incelemeyle sınava katılan kişinin FETÖ'cü Çakar'ın eşi Gül Çakar olduğu ortaya çıkarıldı.

OBZERVASYON ARACINDAN CEVAPLAR GÖNDERİLDİ

Aynı kaset içerisindeki 7 saniyelik görüntünün ise istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı obzervasyon aracının içerisinde çekildi anlaşıldı. Görüntüye göre, camları perdeli panelvan tarzı araçta, iki erkek şahıs bulunuyor. Bunlardan birinin Coşgun Çakar olduğu değerlendirilirken, videoda şahıslardan birisinin kolu görünüyor. Ayrıca araç içerisinde radyo frekans receiver (alıcı) cihazı olduğu görülüyor. Yapılan incelemede ise Gül Çakar tarafından sınav sırasında kullanılan RF kamera ile obzervasyon aracı içerisinde bulunan radyo frekans receiver cihazına ait görüntülerin aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi.

Cevaplar telsizden

Ele geçirilen görüntülerle Coşgun Çakar'ın, eşi Gül Çakar'ı bu akıl almaz yöntemle sınavdan geçmesini sağlamaya çalıştığı ortaya konuldu. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ise kopya olayı şöyle gerçekleşti: Gül Çakar, sınavda esnasında RF kamera ile soru kitapçığındaki soruları taradı. RF kamera yardımıyla bu görüntüler, okul binası dışında bulunan obzervasyon aracı içerisindeki alıcıya gönderildi. Aracın içerisinde bulunan Coşgun Çakar ile yanında bulunan şahıs ise soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar'a iletti.

Soru hırsızlığının ilk görüntüsü

FETÖ'nün hakimlik, kaymakamlık, polislik ve askeriye olmak üzere onlarca sınava ait soruları önceden ele geçirerek mensuplarına dağıttığı yapılan soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Ancak Coşgun Çakar'dan ele geçirilen söz konusu görüntüler, FETÖ mensuplarının sınavlarda kopya çektiği tespitine ilişkin, ilk görüntü olarak kayıtlara geçti.

Basılan villada belgeler ele geçti

FETÖ'cü Coşgun Çakar'ın 2017 Nisan'da operasyon yapılan villasında yapılan aramada, "böcek" tabir edilen dinleme ve ses kayıt cihazları, bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve modelde masa telefonu, içinde mini kaset bulunan çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, çeşitli markalara ait 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, 2 kutu "MKE" ibareli tabanca mermisi, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD, bir telesekreter kayıt cihazı, bir telsiz telefon, bir el telsizi, kalem USB, bir boş şarjör, faks cihazı ve dizüstü bilgisayar ele geçirilmişti.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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