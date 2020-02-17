450 PKK'lı gözaltında
PKK/KCK'ya 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 şehirde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı. Hakurk'a yönelik hava harekatında da PKK'nın "saldırı ve sabotaj birim sorumlusu"yla birlikte 8 terörist etkisiz hale getirildi
|17 Şubat 2020 07:05
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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Ülke genelinde örgütün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği açıklandı.
8 PKK'LI ETKİSİZ
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine de hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan, aralarında "Harun" kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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