Taşraya da birinci sınıf gençlik merkezi geliyor

AK Parti Genel Merkezi, gençlerin ihtiyaçlarına çözüm sunmak adına yerel yönetimler aracılığıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirecek. Bunlardan bir tanesi de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan "Belediyelerde Gençlik Modellemesi." Gençlere daha iyi hizmet vermek için yapılacak olan Gençlik Modellemesi kapsamında çalışmalar kurumsallaştırılarak sistematik hale getirilecek. Bu sayede İstanbul'daki bir belediyenin Gençlik Merkezinin kalitesi, taşradaki bir belediyenin Gençlik Merkezinde de sağlanacak.

"Belediyelerde Gençlik Modellemesi" ile Gençlik Merkezlerinde gençlerin sorun ve ihtiyaçlarına çözüm sunmak adına farklı faaliyetler de hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan faaliyetlerle çağı yakalayan, Türk kültür ve medeniyetin değerlerini benimseyen, akademik gelişimini ilerletmiş, milli ve manevi değerlerle donatılmış sağlıklı genç nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor. Bunları yaparken gençlere doğrudan ulaşmak adına belediyelerin gençlik hizmetlerinin ve faaliyetlerin daha etkin kullanılması sağlanacak.

Damla Peker -