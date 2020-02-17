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Nihayet diploma yerine meslek kursuna koştuk

Diploma ile iş bulamayacağını anlayan vatandaş, iş dünyasının aradığı nitelikleri kazanmak için meslek kurslarına akın etti. Sadece yılın ilk ayında 30 bini aşkın işsiz meslek öğrendi.<
 17 Şubat 2020 07:52
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Nihayet diploma yerine meslek kursuna koştuk

Türkiye'de işsizliğin yüksek görülmesinin önemli sebeplerinden olan "kalifiye eleman bulamama" sıkıntısı, vatandaş tarafından da farkedilmeye başladı. "Diplomalı işsiz" ordusuna katılmak istemeyen vatandaşların, meslek kurslarına ilgisi arttı. İŞKUR'un verilerine göre yılın ilk ayında 9 bin mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlendi. 33 bin 30 kişi bu kurslardan faydalandı. Geçen yılın aynı ayına göre kurslardan yararlananların sayısı, yüzde 28 gibi ciddi oranda yükseliş kaydetti. Kurslara en fazla ilgi; sırasıyla dokuma, konfeksiyon, makineci, iklimlendirme ve lojistik sektörlerinde oldu.

2019'da işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu kapsamında, 126 bin 310 programdan, 568 bin 420 kişi faydalanmıştı. İŞKUR ise iş sahibi yaptığı kişi sayısını, bu yılın ocak ayında yüzde 4,8 artırarak, 87 bin 383'e yükseltti. İŞKUR'un ülke genelinde açtığı meslek kurslarında, vatandaşlara, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelik kazandırılıyor. İş garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 50'si, dört aydan az olmamak üzere istihdam ediliyor. Bu süre zarfı içerisinde kursiyerlere günlük 20-75 lira arasında değişen ücret ödeniyor. Buna ek olarak prim giderleri de devlet tarafından karşılanıyor. Sanayi sektöründe düzenlenen kurslara katılan kadınlara, 2-5 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 lira destek de veriliyor.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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