Kadir Şeker'in kaderi monttaki kan izinde

Konya'da Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor.



Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.



SON GÖRÜNTÜ DOSYADA

Ancak soruşturmada Kadir'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren o görüntülere ulaşıldı. Olay akşamı kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. Tıp fakültesini kazanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında indiği görülüyor.



RAPOR BEKLENİYOR

Kadir Şeker ifadesinde "Adam boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm" demişti.

MONTTAKİ KAN İZİ

Kadir'in olay günü giydiği ve Adli emanette bulunan mont üzerinde yapılan incelemede montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor.



Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Montta Özgür Duran'ın kan izleri bulunursa, boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.

KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK İFADE

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in soruşturmasına eklenen ifadeye ulaşıldı.



AMCASININ OĞLU KONUŞTU

Antalya'dan 3 çocuğu ve eşini terk ederek Özgür Duran ile birlikte önce Eskişehir'e daha sonra Konya'ya kaçan Ayşe Dırla'nın çelişkili ifadelerini çürüten ifadenin detaylarına ulaşıldı.



Özgür Duran'ın amcasının oğlu olan ve olay akşamı Ayşe Dırla ve Duran'ın yaşadığı evde bulunan B.D.'nin Eskişehir'de ifadesi alındı.



Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan B.D. Özgür ile Ayşe'nin Eskişehir'de yanına geldiklerini daha sonra onların Konya'da kiraladığı evde bir süre kaldığını belirterek olay akşamı yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.



YÜZÜNÜ YUMRUKLADI

B.D. "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti.



Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim" dedi.



Eskişehir'e giderken Ayşe Dırla'nın kendisini aradığını anlatan B.D. "Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Genç (Kadir) 'abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş.



Özgür'de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış.



Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı" dedi.



GERÇEĞİ SAKLAMIŞ

Soruşturma dosyasına yeni giren ifadeyle Ayşe Dırla'nın gerçeği sakladığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dırla, poliste verdiği ifadesinde "Kadir'in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm diyen kadın gazetecilere yaptığı açıklamada Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki" demişti.

