CHP kongresinde ortalık karıştı! Kadınlarla ilgili şok ifade
|17 Şubat 2020 07:40
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Koçak'ın sözlerine salondaki kadın ve erkeklerden 'yuh', 'yazıklar olsun' gibi tepkiler yükseldi, bu arada kürsüye pet şişe atıldığı görüldü. Bazı kadın delegeler de kürsüye yürüyüp Koçak'ın elinden mikrofonu almaya çalıştı.
"Yüz yıldır Anadolu'da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak" diyerek kendini savunmaya çalışan Koçak, tepkilerin artması üzerine "Sözümü geri aldım" dedi. Ne yapacağını şaşıran Koçak, "Arkadaşlar ben özür diliyorum, yüz bin defa özür diliyorum. Bu bir Anadolu sözcüğüdür, hepinizden özür diliyorum kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana" diyerek kürsüyü terk etti.
Akıllı kazandı
CHP Ankara İl Başkanlığı için PM üyesi Ali Hikmet Akıllı ile eski PM üyelerinden Ayhan Yalçınkaya'nın yarışması beklenen kongrede, "mükerrer imza" tartışması yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Akıllı'nın karşısına aday olmak isteyen Yalçınkaya'nın, aday olabilmek için 65 delegenin imzasını alması gerekiyordu. Ancak toplanan 69 imzanın 40'ı "mükerrer" olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Salonda gerilime neden olan imza tartışmalarının ardından Yalçınkaya aday olamadı. Seçimlere tek aday olarak giren Akıllı, geçerli 315 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi. 149 delegenin oy kullanmadığı seçimde 181 oy ise geçersiz sayıldı.CHP Ankara İl Başkanlığına Ali Hikmet Akıllı seçildi
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