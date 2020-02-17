Muhammet'in şüpheli ölümünü DNA çözecek
|17 Şubat 2020 08:21
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Diyarbakır Çınar'da 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez adlı çocuk metruk bir evde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından başlatılan soruşturmada usturayla çocuğun yüzü, vücudunun değişik yerleri ve boğazının kesildiği belirlendi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Olayın ardından arama çalışmalarına katılan ve 'burada olabilir' diye aramaları metruk eve yönlendiren dayısı V.T. ve halası H.T. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Halanın evinde bulunan bez parçalarındaki kanların hayvan kanı olduğu belirlendi. Otopside çocuğun tırnakları arasında DNA örnekleri bulundu. Örnekler kriminal laboratuvara mukayese için gönderildi.
Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada katil veya katillerin bulunması için özel bir ekip oluşturuldu.
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