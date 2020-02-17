İntihar eden Arkeolog'un ifadesi ortaya çıktı



Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak'ta Diyarbakır'da intihar etmişti. Bunun üzerine Merve'nin mobinge maruz kaldığı iddia edilmişti. İntihardan sonra Hürriyet, Zeugma Mozaik Müzesi'nde yaşanan olayların detaylarına ulaştı. Tayini çıkan müze görevlisi bir memurun zimmetinde bulunan 8 bin 968 eserin19 Ağustos'a kadar Merve'nin üzerine zimmetlenmesi için mayıs ayında bir komisyon kuruldu. Eserlerin devri tamamlanmayınca, müze yönetimi tarafından Merve'ye 17 Eylül'de soruşturma açıldı, 7 gün içerisinde savunma yapması istendi.

ÜÇ SAYFALIK SAVUNMA

Hürriyet'te İdis Emen'in haberine göre Kaçmış hazırladığı üç sayfalık savunmasını fikir almak üzere 23 Eylül'de ağabeyi ile paylaştı. Savunmaya göre, bazı eserlerin üzerinde envanter numaraları olmadığı, farklı eserlere aynı envanter numarası verildiği hatta bazı eserler üzerindeki envanter numaralarıyla kazılardan gelen arkeolojik eserler listesindeki numaraların uyuşmadığı komisyonca tespit edildi. 2 bin 455 eserin envanterinin yapılmadığının fark edilmesi üzerine eserlerin yer aldığı depolar üçer kez, teşhir salonununda yer alan vitrinler ise ikişer kez kontrol edildi. Çalışmalara rağmen listeyle uyuşmayan birçok eserin olduğu ortaya çıktı. Listenin sağlıklı olmadığı sonucuna varan komisyon, son yöntem olarak numarası olmayan eserleri envanter fişleri üzerindeki görsellerle karşılaştırarak eşleştirmeye çalıştı.

Sayım devam ederken hem komisyon üyelerinin izin kullandığını hem de kendisine başka görevlerin verildiğini belirten Kaçmış, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Sayım ile ilgili yapılan çalışmalara gerekli özen ve önem gösterdiğime inanıyorum. Elimde olmayan nedenler sürecin uzamasına neden olmuştur. Müdürlüğün hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilmesine ve bu kadar özverili çalışmama rağmen benden savunma istenmesi hem psikolojik hem de biyolojik olarak beni çok yıpratmıştır."

'MOBİNG SONUCU İNTİHAR'

Kaçmış'ın savunma metnini savcılığa sunduklarını söyleyen avukat Aslı Pasinli, "Şiddet denildiğinde akla daha çok fiziksel şiddetin yarattığı etki ve sonuçlar gelir. Oysa işyerinde psikolojik şiddetin çalışanlar üzerinde yarattığı etki de aynı düzeydedir. Merve'nin ölüm nedeni intihar dahi olsa mobing sonucu intiharın gerçekleşmiş olması 'intihara yönlendirme' suçunun oluşması anlamına gelecektir" dedi.