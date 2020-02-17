Belediye Başkanı Muharrem İnce'ye kafa attı mı? Fotoğraflı yanıt
|17 Şubat 2020 08:45
|Yazdır
CHP'de hareketliliğe neden olan iddia, İnternethaber sitesinde yayınlandı. Haberdeki iddiaya göre olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sularında İnce'nin Ankara'daki ofisinde yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun Muharrem İnce'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü. Haberde, Kesimoğlu'nun, ofisten ayrılırken İnce'yi darp ettiği, İnce'nin burnunun kanadığı, ancak olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği belirtildi. Haber sitesi, İnce'nin tıbbi müdahale için ofisine doktor çağrıldığını da ileri sürdü. Habere göre bu gerilimden önceki toplantıda eski Yalova Valisi Yusuf Erbay da bulunuyordu.
İnternethaber sitesi yetkilileri, bu duyum üzerine İnce'ye ulaşmaya çalıştıklarını, ancak kendisinin telefona çıkmayıp WhatsApp üzerinden "Dedikoduyu duydum" notuyla fotoğrafını gönderdiğini açıkladı. İnce'nin fotoğrafını gülücük emojisiyle paylaştığı vurgulandı. Kesimoğlu ise iddiayla ilgili dün akşama kadar sessizliğini korudu.
İNCE'YE DESTEK OLMUŞTU
Mehmet Kesimoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiminde CHP listesinden aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız aday olmuş ve yeniden seçilmişti. Kesimoğlu, genel başkanlık yarışında İnce'ye destek verdiği için aday gösterilmediğini söylemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'den kaçırılan eseri profesörün makalesi yakalattı
17 Şubat 2020 08:50
|İzmir'de denize düşen adamı polis kurtardı
17 Şubat 2020 08:43
|İntihar eden Arkeolog'un ifadesi ortaya çıktı
17 Şubat 2020 08:31
|Muhammet'in şüpheli ölümünü DNA çözecek
17 Şubat 2020 08:21
|Kadir'in son görüntüsü ortaya çıktı
17 Şubat 2020 08:19
|Kadir Şeker'in kaderi monttaki kan izinde
17 Şubat 2020 08:11
|Suriyeliler, Adana'da kaçak 'hastane' kurdu
17 Şubat 2020 07:41
|İkinci el araç almak için geldiği şehirde parası çalındı!
16 Şubat 2020 21:28
|Polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vuruldu
16 Şubat 2020 19:28
|Polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, hastanede öldü
16 Şubat 2020 19:15