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İzmir'de denize düşen adamı polis kurtardı
İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı
|17 Şubat 2020 08:43
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İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı.
Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü.
Kantar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında gerçekleşen olayı duyan polis ekipleri, hızla adamı denizden çıkardı.
Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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