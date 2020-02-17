Türkiye'den kaçırılan eseri profesörün makalesi yakalattı
|17 Şubat 2020 08:50
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'den kaçırılan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli Boğa Arabası'nın İngiltere'de bulunarak ülkeye iade edileceğini duyurdu. Boğa Arabası'nın İngiltere'deki Bonham's Müzayede Evi'nin satış kataloğuna Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun 2001'de kaleme aldığı makalesi ile konulması sonucu Türkiye'den kaçırıldığının tespit edildiği ortaya çıktı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü uzmanları, müzayede kataloğuna eserin fiyatını artırmak için eklenen Prof. Dr. Kulakoğlu'nun makalesini görünce harekete geçti ve yapılan işbirliği sonucu eserin satışı durdurularak Türkiye'ye iadesi sağlandı.
ÇOK İYİ İZ SÜRDÜLER
Bu konudaki makalenin sahibi olan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Benim bu çalışmam yıllar sonra eserin ülkeye getirilmesine katkı sağladı. O zaman ben bunları bilemezdim. Gerçekten de bakanlık çok iyi iz sürdü. Eserin geçici sahibi de teslim etmek zorunda kaldı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye Başkanı Muharrem İnce'ye kafa attı mı? Fotoğraflı yanıt
17 Şubat 2020 08:45
|İzmir'de denize düşen adamı polis kurtardı
17 Şubat 2020 08:43
|İntihar eden Arkeolog'un ifadesi ortaya çıktı
17 Şubat 2020 08:31
|Muhammet'in şüpheli ölümünü DNA çözecek
17 Şubat 2020 08:21
|Kadir'in son görüntüsü ortaya çıktı
17 Şubat 2020 08:19
|Kadir Şeker'in kaderi monttaki kan izinde
17 Şubat 2020 08:11
|Suriyeliler, Adana'da kaçak 'hastane' kurdu
17 Şubat 2020 07:41
|İkinci el araç almak için geldiği şehirde parası çalındı!
16 Şubat 2020 21:28
|Polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vuruldu
16 Şubat 2020 19:28
|Polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, hastanede öldü
16 Şubat 2020 19:15