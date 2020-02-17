Bir gazete daha yayın hayatını bitirdi! 'Son Baskı'
|17 Şubat 2020 08:51
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Gazete, "Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer" ifadeleriyle kapandığını duyurdu.
İsmini Alpaslan Türkeş'in verdiği Ortadoğu Gazetesi, 48 yıl sonra yayın hayatına son verdi
İsmi 1972 yılında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan Ortadoğu gazetesi 48 yıllık yayın hayatına son verdi.
'SON BASKI' manşetiyle çıkan gazetenin birinci sayfasında şu ifadeler kullanıldı:
Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın...
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