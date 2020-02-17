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Öğrencilerine her sabah çorba pişiren öğretmen

Amasya'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Hilal Erbaş her sabah sobanın üzerinde pişirdiği çorbadan öğrencilerine içiriyor
 17 Şubat 2020 09:40
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Öğrencilerine her sabah çorba pişiren öğretmen

Amasya'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Hilal Erbaş her sabah sobanın üzerinde pişirdiği çorbadan öğrencilerine içiriyor.

İl merkezine bağlı Kaleköy Çavuşhan İlkokulunda birleştirilmiş sınıfta görev yapan 18 yıllık sınıf öğretmeni Hilal Erbaş, 1. dönemin başından itibaren başlattığı uygulama ile 14 öğrencinin bulunduğu okulda öğrencileri için akşamdan hazırladığı çorbayı sabah geldiğinde yanan sobanın üzerinde pişirmesinin ardından ilk teneffüste elleriyle dağıtıyor.

Öğrencilerinin günün erken saatlerinde iştahlarının olmadığı için genelde okula kahvaltı yapmadan geldiklerini, bu durumun derslere katılımlarını etkilediğini belirten Hilal Erbaş, "Aklımıza teneffüste çorba fikri geldi. İlk teneffüsümüze kadar çorbamızı pişiriyoruz. Birlikte yiyoruz. Sonra dersimize devam ediyoruz" dedi.

Velilerin de memnun olduğu uygulama ile öğrencilerinde gözlemlediği derse odaklanma problemini de aştıklarını değinen Erbaş, "Çorba etkinliğimizle beraber bariz bir şekilde dikkatleri de, başarıları da artı. Canlı ve heyecanlılar. Derse katılımları yükseldi" diye konuştu.

Öğrenciler ise en sevdikleri çorba türlerinin başında tarhana çorbası ile mercimek çorbasının geldiğini söyledi.

Yöresel ve çeşitli türlerdeki çorbalardan ikram edildiği etkinlikle öğrencilerin sağlıklı beslenmelerinden memnuniyet duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da çorba ikramı yapılan uygulamaya bizzat katılarak rol model olan meslektaşını tebrik etti.
İhlas Haber Ajansı
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