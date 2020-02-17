Büyükbaş hayvanlar çip'le takip edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sığır gibi hayvanların kulağına cep telefonu benzeri bir cihaz asarak takibini sağlayacaklarını belirterek, "Veterinere SMS atacak. Orijinal fikri bana ait bir proje" dedi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul ile Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Pakdemirli, Milliyet'in sorularını yanıtladı. Türkiye'de hayvan varlığının takibini daha iyi yapmak için yeni tip kulak küpesi üzerine çalıştıklarını belirten Pakdemirli, "Kulak küpesi şu; her hayvanın kulağına bir tane cep telefonu asacağız. Yurtdışı toplantılarında anlatıyorum, çok hoşlarına gidiyor: 'Bu inekten ineğe konuşmak için değil, insanların bilgi sahibi olması için'. İçinde komple cep telefonu altyapısı olan bir küpe" dedi.

Pili 5 sene gidecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) yaklaşık 200 çifliğinde bu cihazın denendiğini kaydeden Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde 20 bin hayvan için ikinci pilot uygulamaya geçtiklerini söyledi. İkinci pilot uygulamanın da başarılı olması durumunda 18 milyon hayvana bunu taşıyacaklarını kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu bir cep telefonu ama sürekli çalışan bir cep telefonu değil. Pili 5 sene dayanıyor. 2-3 günde bir uyanacak. Ondan sonra başlayacak; 'merhaba, benim adım şu, ben buradayım, hayattayım, vücut ısım çok iyi, hasta değilim, kızgınlık dönemindeyim', veterinere SMS atacak. Hemen gelecek veteriner döllemesini yapacak mesela. Belli bir coğrafi bölgeyi geçmemesi gerekiyorsa, 'bana belirlediğiniz alandayım' diyecek.

Trakya ari bir bölge mesela. Ama Trakya'ya Van'dan bir hayvan giriyorsa haberimiz olacak. Şap veya diğer hastalıklar. Türk mühendislerince yapılan, orijinal fikri bana ait bir proje.

Mezbahaneye hayvan kesilince haberimiz olsun diyoruz. Hayvanın kafası gidiyor, kafayla birlikte küpe duruyor. Halbuki burada vücut ısısı düşünce, sizlere ömür diyeceksiniz."

Pakdemirli, çoban ithalatı yapılacağı iddialarına ilişkin olarak da, "Birinci önceliğimiz kendi vatandaşımızın istihdam edilmesi olmalı. Kırsaldan kente göçün engellenmesi, en azından yavaşlatılması, doğduğu yerde doyması için en azından sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması faydalı olur diye düşünüyoruz" dedi.

Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Hazine ve Aile Çalışma Bakanlığımızla da görüşüyoruz. En azından bunların Bağ-Kur'unu ödesek diye. Şehirlere her taşınan bir kişi için yapmış olduğumuz yatırım, senede 7-8 bin lira. Bağ-Kur'unu ödeyelim, o da 5-6 bin lira zaten. Yerinde dursun, üretime devam etsin" diye konuştu.

Gökdoğanı doğaya saldı

Öte yandan Bakan Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda da incelemelerde bulundu ve tedavisi tamamlanan bir gökdoğanı doğaya saldı. Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korumasındaki doğal sarıçam ve karaçamlar ile eşsiz güzelliğe sahip Çamkoru Tabiat Parkı'nı inceledi. Pakdemirli, Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan bir gökdoğanı da tabii yaşam alanına bıraktı. Yaklaşık bir hafta önce kanadından yaralı halde bulunan gökdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle tedavi edildi.

Traktöre günlük 25 liralık şarj

Yerli elektrikli traktör hakkında konuşan Pakdemirli, traktörün motorunun Elazığ'da yapıldığını kaydetti. Pakdemirli, "Motorundan daha kıymetli olan şey, yazılımı yerli. Bu işte para eden şey yazılım, motor dediğiniz bir merdanenin etrafına sarılmış bakır kablolar. Şu anda prototipi yapan firmayla Ziraat Bankası bir ortak girişim yapıyor. Seri üretim için çalışmalar hızla devam ediyor. 2021'de seri üretime geçecek. Yüzde 90 yakıt tasarrufu var. Çiftçi günü tarlada 250 lirayla geçiriyorsa, 20 - 25 liralık şarjla geçirecek" dedi. Pakdemirli tek tip sigara paketi uygulamasının ardından sigara tüketiminde düşüş yaşandığı bilgisini de verdi.