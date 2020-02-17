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FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'yı ziyarete doyamadılar!

FETÖ'den tutuklu eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın Sincan Cezaevi'nde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Alman diplomatik temsilcilerince sık sık ziyaret edildiği ortaya çıktı. Darbe girişimi sonrası firari FETÖ'cülerin üssü haline gelen Almanya'nın örgütün kara kutusuyla olağan dışı görüşme trafiği dikkat çekti.
 17 Şubat 2020 08:59
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FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'yı ziyarete doyamadılar!

Amerikan Merkezi Haber Alma Servisi CIA ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkileri nedeniyle hakkında dava açılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezaevinde Alman diplomatik temsilcileri tarafından sık sık ziyaret edildiği ortaya çıktı. Altaylı'nın, CIA'in yanı sıra, ABD'nin istihbari anlamda denetiminde olan Almanya ile de derin ilişkilerini gözler önüne seren bu ziyaretlerin dökümüyle ilgili bilgilere ulaşıldı. Buna göre Enver Altaylı, 2018-2020 arasında adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ve bu ziyaretleri gerçekleştirenler Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin yanı sıra büyükelçilik görevlileriydi. Altaylı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce Ağustos 2017'de tutuklanmış ve Ankara Sincan Cezaevi'nde yatmaya başladı. Alman Der Spiegel dergisi, Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bir haberde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın düzenli olarak Altaylı'yı ziyaret ettiğini yazmıştı.

BÜYÜKELÇİDEN 1.5 YILDA 9 ZİYARET

Enver Altaylı'yı cezaevinde ziyaret eden yabancı diplomatik misyon temsilcilerinin tam listesine erişildi. Bu liste, Der Spiegel'in kulis haberini doğrulamakla kalmıyor, Enver Altaylı'yı başka pek çok Alman diplomatik temsilcinin de ziyaret ettiğini kanıtlıyor. Bu listeye göre Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Altaylı'yı 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:40 ile 15:35 saatleri arasında, 24 Eylül 2018 tarihinde 15:02 ile 15:52 saatleri arasında, 30 Kasım 2018 tarihinde 11:00 ile 11:50 saatleri arasında, 1 Şubat 2019 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında, 11 Nisan 2019 tarihinde 10: 15 ile 11: 10 saatleri arasında, 25 Haziran 2019 tarihinde 10:30 ile 11:16 saatleri arasında, 28 Kasım 2019 tarihinde 10:00 ile 10:45 saatleri arasında, 13 Eylül 2019 tarihinde 10:10 ile 11:13 saatleri arasında ve 28 Ocak 2020 tarihinde 10:05 ile 10:50 saatleri arasında ziyaret etti. En son bundan yaklaşık üç hafta önceki ziyaretiyle Alman Büyükelçi'nin tam dokuz kez Enver Altaylı'nın cezaevi ziyaretine gittiği kanıtlanmış oldu.

ELÇİLİKTEN 3 İSİM DAHA VAR

Listeye göre Büyükelçi haricinde Altaylı'yı sistematik biçimde ziyaret eden üç isim var: Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Malin Brügemann, Almanya Büyükelçiliği'nde çalışan tercüman Şahin Güler ve Almanya Büyükelçiliği'nde çalışan tercüman Sedanaz İşoğlu. Listeye göre Malin Brügemann 24 Eylül 2018, 30 Kasım 2018, 1 Şubat 2019, 11 Nisan 2019, 25 Haziran 2019, 13 Eylül 2019, 28 Kasım 2019 ve 28 Ocak 2020'de olmak üzere Altaylı'ya sekiz kez ziyarette bulundu. Şahin Güler 28 Kasım 2019, 16 Mayıs 2018, 30 Kasım 2018, 1 Şubat 2019, 11 Nisan 2019 ve 28 Ocak 2020'de olmak üzere Altaylı'yı altı kez ziyaret etti. Sedanaz İşoğlu, 30 Mayıs 2018, 24 Eylül 2018, 25 Haziran 2019 ve 13 Eylül 2019'de olmak üzere Altaylı'ya dört kez ziyarette bulundu. Almanya Büyükelçiliği'nde Diplomatik Temsilci olan Ulrich Norbert Meier ise Altaylı'yı, 16 Mayıs 2018'de ziyaret etti. Listeye göre Enver Altaylı'nın mutat ziyaretçileri arasında pek çok avukat da yer alıyor. Buna göre Altaylı ile görüşen avukatlar ve görüşme sayıları da şöyle: Nilgün Şanlı Kölan (13.09.2017 -02.02.2018 arasında 13 görüşme), Adem Eroğlu 15.09.2017- 26.11.2019 arasında 39 görüşme, Recep Seyhan 10.10.2017- 05.12.2018 arasında 10 görüşme, Elif Öngel 20.12.2017- 30.03.2019 arasında 27 görüşme, Dilara Yılmaz 10.12.2018 ve 01.02.2020 arasında 27 görüşme, Bora Toksoy 06.07.2018, 20.01.2020 arasında 14 görüşme.

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ'CÜ BAŞDANIŞMANIYLA BİN GÖRÜŞME

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı geçtiğimiz ay tamamlanan iddianamede silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmekle suçlanıyor. İddianamede Altaylı'ya yöneltilen suçlamalar şunlar.

FETÖ'nün parmağının olduğu Necip Hablemitoğlu suikastından önce maktul ile görüşme: Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ekim 2016'da verdiği ifadede eski siyasetçi Halil Şıvgın'ın ofisinde Hablemitoğlu ile FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın bir araya geldiğini öğrendiğini, ama kendisinin orada olmadığını söylemişti. Ancak HTS kayıtları ve tanık anlatımları, Altaylı'nın bu konuda doğruyu söylemediğini ortaya koydu.

Damadı Metin Can Yılmaz ile 15 Temmuz'dan sonra MİT'ten ihraç edilen Mehmet Barıner'i yurtdışına kaçırmaya çalışmak.

FETÖ'nün kritik isimlerinden Bilal Ekşi ile de irtibatlı olmak. Bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan ve 'kontrollü darbe' yalanını ortaya atan FETÖ'cü Rasim Bölücek'le bin kez iletişim kurmak.

Mustafa Özcan ile özellikle ülke gündemini meşgul eden Gezi Olayları, dershane problemi, 17-25 Aralık 2013 operasyonları gibi olayların hemen öncesi veya sonrasında müteaddit defalar görüşme yapmak.

Devletin gizli bilgilerini CIA bağlantılı kişilere servis etmek.

ABD'deki Halkbank davası için FETÖ ve ABD müesses nizamı lehine delil aramak. FETÖ'cü polis Hüseyin Korkmaz gibi Mehmet Barıner'i de itirafçı olarak Halkbank davasına dahil etmeye çalışmak.

Nazif Karaman
Sabah
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