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Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında CNN Türk yayınına bağlanan 24. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yayında gizli gizli namaz kıldığını açıkladı.
 17 Şubat 2020 09:24
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Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı

Nedim Şener'in yazısında Hilmi Özkök ile ilgili yazdığı kısım şöyle:

24'üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, önceki akşam CNN Türk'te yayınlanan, benim de konuk olduğum 'CNN Türk Masası' programına bağlanarak, "Burada ilk kez açıklıyorum" dediği bir sırrını Türkiye'ye duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ temizliğini konuşurken, Hilmi Özkök'ün 2002-2006 arasındaki Genelkurmay Başkanlığı döneminden başlayarak tek bir FETÖ mensubunun ihraç edilmediğini rakamlarla anlatıyordum. "Fetullahçılığın" ihraç gerekçesi olmaktan çıkarıldığı bu dönemde, "irtica" sebebiyle ihraçların hız kesmediğini örneklerle verdim. Bir süre sonra Hilmi Özkök programa telefonla katıldı. Görev döneminde "irtica" gerekçesiyle ihraç edilenlerin durumunu konuşurken, sözü kendisinin de "mütedeyyin" biri olduğuna getirdi.

İlk kez bir canlı yayına bağlandı ve konuşmasında şunları söyledi: "Burada ilk defa bir şeyi açıklıyorum, ben mütedeyyin bir insanım, generalliğime yakın namaz kılmaya başladım. Namaz kıldığımı hiç kimseden saklamadım. Orucumu devamlı tuttum. Ama hiçbir zaman odamda namaz kılmadım. Mesai saatlerinde namaz kılmadım. Akşamları evimde kıldım. Benim özelim, hesap vermem bunun için" dedi.

Oysa TBMM'de kurulan 15 Temmuz FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede, "Harp Okulu'nda da namaz kıldıklarını" kendisi söylemişti.

Kimsenin namazı ya da ibadetini sorgulama hakkımız yok, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm birliklerde cami, cami yoksa mescit bulunurken Hilmi Özkök'ün namazını neden evinde kıldığını anlamak gerçekten zor. Çünkü sanılanın aksine TSK içerisinde ibadetin yasak olmadığını askerlik yapan herkes bilir. Cuma namazları, bayram namazları da kılınır, yemek düzeni ramazan aylarında oruç tutanlara göre ayarlanır. Halk arasında adı "peygamber ocağı" olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ibadetin önünde hiçbir engel yokken neden bu gizlilik anlamış değilim. Her şey bir yana, her namazı evinizde kaza edebilirsiniz. Peki Özkök, cemaatle beraber olunması gereken cuma namazlarını nerede kıldı?
Hürriyet
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