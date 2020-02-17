1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Künye ağaç' bakım bekliyor

Bursa'da bir dönem askerlerin üzerine künyelerini kazıdığı kavak ağacı bakımsızlıktan yok oluyor
 17 Şubat 2020 09:31
Yazdır
'Künye ağaç' bakım bekliyor

Bursa'da bir dönem askerlerin üzerine künyelerini kazıdığı kavak ağacı bakımsızlıktan yok oluyor.

Bursa'nın İznik ilçesinin Selçuk Mahallesi'nde bulunan kavak ağacının dalları bir dönem bölgede askerlik yapmış vatandaşların künyeleriyle dolu. Askerlerin ağacın dallarına kazıdıkları adları, memleketleri ve terhis tarihleri ağaçla birlikte büyüdü. Ağacın kabuk değiştirmesiyle birçok ismin de kaybolduğu künye ağacında, 1975-1980 yılları arasında çeşitli vilayetlerden İznik'e gelen askerlerin kazıdığı yazılar bulunuyor.

48 yıldır İznik'te yaşayan Yalçın Öztürk, künye ağacının hikayesini anlattı. Öztürk, "1975'ten 1979' a kadar buraya çevre illerden askeri birlikler gelirdi. Acemi şoför eğitimi görürlerdi. Buraya kamp kurarlardı. Bu ağaç onların kamp kurdukları yerin hemen yanında yer alıyor. Askerler boş zamanlarında bu ağacın yanına gelerek isimlerini, memleketlerini yazardı. Bugün adı yazılan askerlerin belki de çoğu hayatta değil. Ama onlardan bize kalan, isimlerini yaşatan bu ağaç. O yıllarda bizim deli kavak dediğimiz ağaç bu kadar kalın değildi. Ama küçük de değildi. Bakımsızlık, ihmal her geçen gün künye ağacını ölüme götürüyor" dedi.

Bu bölgede bu tür başka bir ağaca rastlamadığını ifade eden Öztürk, "İleride bir meşe ağacımız var. Orhangazi zamanından kalma anıt ağaç, ama üzerinde yazılar yok. Ağaç büyüdükçe yazılar hem büyüyor hem de yeni kabuk geldiği için diğer isimleri örtmüş. Zaten yer yer çizikler gözüküyor. Şu anda kalan son isimler. 48 senedir İznik'teyim. Geldiğimde 3-4 insan el ele vererek etrafını kavrayabiliyordu. 60-70 yıldan fazladır bu ağaç burada olabilir. Tabii ben tahminen söylüyorum. Belki de ağaç çok daha yaşlı. Buralar zamanında meyve ağaçlarıyla doluydu. Merada hayvan otlatırlardı. Hayvanlarında toplandığı bir yerdi. Ama artık yerleşime açıldı. Ağaç çürümeye başladı. Etraftaki bütün ağaçlar tescillendi. Bunu tescil etmediler. Niye yaptılar onu da bilmiyoruz. Yani tescillenip korumaya alınması gerekiyor. Bu haberi gördükten sonra burada askerlik yapmış vatandaşlar tekrar görmeye gelecekler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu makina hem kitapları hem okuyucuları bakterilerden koruyor
17 Şubat 2020 10:54		 Doğu'da 3 ilde kar yağışı bekleniyor
17 Şubat 2020 10:34
Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak
16 Şubat 2020 21:57		 Beytüşşebap eksi 20'yi gördü, şelaleler dondu
16 Şubat 2020 21:46
Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi
16 Şubat 2020 21:40		 Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
16 Şubat 2020 21:33
Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı
16 Şubat 2020 21:13		 Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2020 21:08
Tarlasını sürerken buldu, hemen jandarmaya haber verdi
16 Şubat 2020 20:58		 Marmaris'te deniz eski rengine döndü
16 Şubat 2020 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı11:35 - 15 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında11:28 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK'dan yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı11:25 - FETÖ, TSK'deki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş11:25 - Sigara içenlerin sayısı % 30 azaldı11:24 - Kargodan gelen paketten deterjan çıktı11:22 - Bütçe ocakta fazla verdi11:21 - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı11:18 - Altın haftaya düşüşle başladı11:18 - İlker Başbuğ'un avukatlarından 'darbe' tepkisi
11:16 - MEB mesleki eğitim için 61 ilde lise inşa edecek11:14 - Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor11:10 - İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı11:08 - 'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora 81 yıl hapis istendi11:07 - İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi11:04 - Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı11:02 - Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!10:59 - Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Eşek eti yedirene para cezası ve hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda sebze yetiştirmek 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
haddi aşmak 3
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 3
luiz gustavo 2
melodi 1
2019-2020 cemil usta sezonu 1
altay bayındır 5
ali koç'u tebrik ediyorum,fenerbahçe bölünmüştür 1
Belediye 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam