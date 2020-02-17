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Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar, yeni haftaya Japonya'nın beklentilerin altında kalan büyüme verisi ile başlarken, yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.
 17 Şubat 2020 09:42
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Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar, yeni haftaya Japonya'nın beklentilerin altında kalan büyüme verisi ile başlarken, yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

ABD'de geçen hafta yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon verisinin etkisiyle dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve borsalardaki rekorlar devam etti.

Dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 99,2 ile 4 ayın zirvesine çıktı. Dow Jones, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi ise haftalık bazda ortalama yüzde 1,6 değer kazanarak tim zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, son dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin, Avrupa başta olmak üzere ABD dışındaki ülkelerde yavaşlamaya işaret etmesinin dolar endeksindeki yükselişi desteklediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın hisse senedi alımlarına vergi muafiyeti başta olmak üzere avantajlar sağlayabileceği haberlerinin de hisse senedi alımlarının devam etmesine sağladığını ifade etti.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin tahminlerin çok altında kalması sonrası Asya borsalarının karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Japonya'da 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 6,3 gerileyerek yüzde 3,8 olan düşüş beklentilerin çok altında kaldı. verinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, Merkez Bankasının 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık indirime gitmesi sonrası yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası Avrupa ve diğer ülkelerle İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri ve siyasi gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsalarında, haftalık bazda ise İngiltere hariç yükseliş eğilimi dikkati çekti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 0,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 120.151,44 puandan tamamladı.

Suriye ile ilgili gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirten analistler, yayımlanan bilançolar nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini kaydederek, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi merkez bankalarının toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi
Anadolu Ajansı
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