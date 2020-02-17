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Sigorta aracılığı faaliyetleri için 4 bankaya ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, vatandaşların şikayetleri dikkate alınarak, bankaların sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik denetimlerde üç bankaya idari para cezası, bir bankaya ise hem idari para cezası hem de geçici süreli faaliyette men cezası verildi
 17 Şubat 2020 09:57
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Sigorta aracılığı faaliyetleri için 4 bankaya ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler dikkate alınarak, bankaların sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik planlı bir denetim programı uygulandı. Denetimi tamamlanan üç bankaya idari para cezası, bir bankaya ise hem idari para cezası hem de geçici süreli faaliyette men cezası verildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 9 bankanın sigorta aracılık faaliyetlerine yönelik, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında denetim programı uygulanıyor. Bahse konu yerinde denetimlere geçen yılın nisan ayında başlandı.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler dikkate alınarak yürütülen denetimler sonucunda, üç bankaya idari para cezası, bir bankaya ise hem idari para cezası hem de geçici süreli faaliyette men cezası verildi.

Öte yandan halen beş bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik ilgili mevzuat uyarınca planlı bir denetim programı sürdürülüyor.

Söz konusu denetimlerde temel olarak sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı.

Denetimlerde, kredi sözleşmesi dolayısıyla sigortalıya gerekli bilgilendirmelerin yapılıp yapılmadığı, kullandırılan kredinin vadesi ile sigorta poliçesinde vade uyumunun bulunup bulunmadığı, sigorta poliçelerinin yenilenme döneminde bankalar tarafından sigortalıya gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı, sigortalıdan habersiz poliçe düzenlenip düzenlenmediği, sigorta sözleşmesiyle verilen teminatın sigortalının ihtiyacına uygun olup olmadığı, sigortalıya poliçe verme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, poliçeye ilişkin bilgilendirme formlarının imzalatılıp imzalatılmadığı, sigortalıların sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı gibi hususlarda bankaların "sigorta aracısı" sıfatıyla sigortacılık mevzuatından doğan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği inceleme konusu edildi.

Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerde tespit edilen hususlar, denetimin her aşamasında bankaların gerekli birimleri ile resmi olarak paylaşıldı ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli tüm idari hukuki itiraz süreçleri çalıştırıldı.
Anadolu Ajansı
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