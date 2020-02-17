FETÖ'cü hesaplar Atatürkçü kisvesiyle dolandırmış

VeryansinTV'den Erdem Atay'ın yazısı

Bu olanlar beni bile hayrete düşürdü.

Elimde yaklaşık bir aydır bir dosya var.

Bir soruşturma dosyası. Ne zaman bulabiliyoruz, ne de gündeme yetişebiliyoruz.

Dosyayı karıştırırken sosyal medyada yaşanan bazı olaylarla büyük bir bağlantı buldum. Ve deştikçe ben bile şaşkına döndüm.

İşin ucundan tutalım ve başlayalım.

***

Sosyal medya kullanıcıları karşılaşmıştır.

Twitter'da bir dolandırıcılık hikayesi dönüyor.

Hatta öyle ki, soruşturma açılmış bile...

Konuyu bilen biliyor ama bilmeyenler için özetlemeye çalışacağım.

Zira yazının bu bölümü çok önemli. Yazının devamında aktaracaklarımı bağlamak için bu bölümün net anlaşılması önemli.

Ruling (@atavrattrol) diye bir hesap var. Bu hesap sahte içerikleri ifşa ediyor.

Bir fenomen!

Bu fenomenin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

Okullara destek adı altında halktan para topluyor, öğrenci okutma yalanıyla milleti kandırıp para istiyor. Buna benzer birçok destek kampanyasıyla insanları kandırıyor.

Ruling bir paylaşım yapıyor, "Size asıl dolandırıcıyı açıklıyorum" diyor ve başka bir fenomenin hesabını gösteriyor.

Suçlu diye gösterdiği hesap:

"Süreyya Olcayto".

Sosyal medya kurtları araştırıyor.

"Twitter'da 'büyük yardımsever' olarak tanınan Süreyya Olcayto (@SureryyaOlcayto) adlı hesabı kim yönetiyor acaba?"

Tespit ediliyor: Ruling!

Yani Ruling paçayı kurtarmak isteyince kendisinin kontrol ettiği diğer hesapları başka bir şekilde ifşa etmeye çalışıyor.

***

Ruling'ten çıktık, Süreyya Olcayto'ya geldik.

Tüm sosyal medya kullanıcıları bu hesabı, Süreyya Olcayto adında bir kadın biliyor.

Halbuki bu kişinin bir erkek olduğu, adının da S.Ç. olduğu ortaya çıkıyor.

Bu kişi destek çağrıları yapıp, özel mesajlarla İBAN verip, birçok insanı kandırarak para toplamış.

Hatta sonra, bir dernek dahi kurmuş: Beyaz Zambaklar Derneği.

Sözde "yardım" adı altında resmen kandırmış milleti.

Uğur Dündar'ından İsmail Saymaz'ına... Herkes mesajlaşmış kendisiyle.

Hatta Yavuz Oğhan bu derneği programına bile davet etmiş, bu program yoluyla kazanç sağlamaya çalışmışlar. Programa katılan ise sözde derneğin sözde başkanı S. Ç.'nin kardeşi.

Bu hesaplar sözde "Atatürkçü".

Yani tıpkı FETÖ'cü diğer trol hesaplar gibi.

Zaten bu hesapları destekleyenlerin çoğu da FETÖ seviciler.

Bu Süreyya yani gerçek adı S.Ç., Rıza Zarrab davasına ilişkin paylaştıklarıyla ünlenmiş. Sonra "hayır" işlemeye başlamış.

Bunu da bir yere not edip devam edelim...

Süreyya Olcayto hesabına bakıyoruz, "23derecetv'nin içerik üreticisi..." olarak tanımlıyor kendisini.

Nedir bu "23derecetv?"

Bir Youtube kanalı.

Sahibi Gökhan Özbek adında sözde bir gazeteci.

Kendisi eski bir Türk Solu dergisi çalışanı.

Derginin sahibi Gökçe Fırat Çulhaoğlu, FETÖ'den tutuklu.

Bu örgüt Cumhuriyet mitinglerinde "Ordu göreve" pankartı açmıştı.

Bu pankart Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına temel dayanak yapılmıştı.

Vatanseverler tutuklandı ama bu pankartı açanlara soruşturma dahi açılmamıştı.

İşte Gökhan Özbek, bu Çulhaoğlu için "önder" ve "yol gösterici" diyen kişi.

FETÖ'den ceza alan kankası Ece Sevim Öztürk ile programlar yapıp, FETÖ ağzıyla birçok programa imza atmış bir şahıs.

KHK'lılar için mücadele eden biri.

Hatta Eren Erdem'in bir zamanlar sosyal medyacısı...

Meğersem Gökhan Özbek de bu dolandırıcı hesaplarla içli dışlıymış.

Ancak kendisine sorsan, yanıtı hazır: "Kandırıldım."

Hatta öyle bir kandırılmış ki (!) bu da para yatırmış, mağdur olmuş.

Doğrudur... Bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, S.Ç.'nin hesaplarının büyümesi için tweet'ler atmış, kampanyalara insanları davet etmiş, hatta bu hesabın daha fazla takipçi alması için toplantılar bile yapmış.

"Süreyya" da bu iyiliklere (!) tepkisiz kalmamış, "bağımsız gazetecilik" için Gökhan Özbek adına para toplamaya kalkmış.

Konumuz Gökhan Özbek değil, zaten kendisi bu hesapları dava edeceğini söylemiş ve masumum diyor.

Bu dolandırıcılık şebekesinin içinde başka bir hesaptan daha bahsediliyor.

Mustafa Selanik isimli bir hesap...

Bu hesap da sosyal medyada çok tartışılan bir hesap.

Kafa karıştırmada üstüne yok. O da bir fenomen.

Sosyal medyada savunucuları olsa bile inandıramamış durumda.

Ama kendisine soruyorlar bunu ve o da Gökhan Özbek gibi yalanlıyor.

Şimdi başa dönelim...

Ruling yalanlıyor...

Gökhan Özbek yalanlıyor...

Mustafa Selanik yalanlıyor...

Tamaaam!!!

Şimdi geldik asıl yere...

***

Peki bu hesabı çalıştıran S.Ç.'nin başka hangi hesapla bağlantısı oldu dersiniz?

Hani şu millete "çok milliyim" havası katan ve katıksız herkesin paylaştığı hesap...

"Kaç Saat Oldu"(@kacsaatolduson, @kacsaatoldunet, ...)

Meğersem, "Kaç Saat Oldu" hesabını kurtarmak için kurtarma şifresi bu S.Ç'nin cep telefonuna geliyormuş!

Peki bu Kaç Saat Oldu nasıl bir hesap?

Açıkça herkesin söylediği tek bir şey var: FETÖ'cü!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Fuat Avni' isimli hesabından sonra en önemli sosyal medya hesaplarından biri olduğu değerlendiriyor.

Bu değerlendirmeyi de ben değil, bu hesapla ilgili soruşturma açan savcılık yapıyor.

Yani ortada bir çete kurulmuş ve bu çete kaç kişi belli değil ama birçok hesaptan insanları kandırmayı başarmış!

Durun, konu bitmedi.

Hatta yeni başladı.

***

Şimdi bu hesapları yönetenler, teknolojiyle birçok hesabın ayrıntılarına erişiyor. Ruling, o ifşaları nasıl yapıyor sanıyorsunuz?

Bakın Atatürkçü kisvesi altında, FETÖ'nün taktiği değişmiyor.

Herkesin gizli bilgilerini alıyor, bilgisayarlarına giriyor ve tehdit edilebilecekler tehdit ediliyor,...

Yukarıda isimlerini zikrettiğim hesaplar yapıyor demiyorum, ben davalara konu olmuş FETÖ hesaplarının yaptıklarını anlatıyorum.

Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Bu FETÖ'cü @kacsaatoldunet ya da sonraki hesabı @kacsaatolduson hesaplarını bir kişi yönetmiyor.

Birçok yöneticisi var.

***

Şimdi dönelim, 13 Haziran 2019 tarihine.

Hesabın yöneticilerine bir operasyon yapılıyor.

Hesap yöneticisi olduğu söylenen iki kişi gözaltına alınıyor.

Biri İstanbul'da yakalanıyor adı E.B., diğeri Tokat'ta... Onu adı ise H.S.P.

Bu H.S.P. Tokat'ta yazılım ve bilişim şirketi sahibi.

Operasyonda, birçok dijital veri ele geçiriliyor.

Ancak bu H.S.P. bir flash bellekte tuttuğu bilgilerin ele geçmesini istemiyor ve bunu başarıyor. Emniyet ve savcılık makamının bilmesini istemediği bu flash bellekte ne var acaba?

Bu H.S.P.'nin ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor.

Ancak birileri bu adamı koruyor. Kurtarmaya çalışıyor ve sonunda da başarıyor.

Dışarıda yargılanması sürüyor.

Yalnız...

Bu emniyet ve savcılıktan saklamaya çalıştığı flash bellekten bir kısım bilgiler bu kişiden mağdur olan biri tarafından bulunuyor.

Bu flash bellekte, birçok (bazısı önemli görevlerde) vatandaşın sosyal medya hesaplarından elde edilmiş çok sayıda özel hayatı ilgilendiren bilgiler bulunuyor.

Ne yok ki bellekte?

Kişisel veriler, sosyal medya yazışmaları, kaydedilmiş bilgiler, whatsapp ve özel görüşmeler...

İddia o ki, bu bilgiler üzerinden şantajla dolandırıcılık yapılıyor.

Hatta öyle ki, söz konusu flash bellek içinde Emniyet Müdürlüğü trafik bilgi sistemine (trafik çevirme) dahi uzaktan erişim yapıldığı tespit ediliyor.

Devlet kurumlarının verileri ele geçirilmiş...

Bellekte bir de liste var.

İşadamı, siyasetçi, gazeteci, belediye başkanları...

42 kişiden oluşuyor.

Kimisinin önünde (+), kimisinin önünde (-) işaretleri yer alıyor.

Büyük iddia o ki, yapılanlardan biri de FETÖ borsası...

Ve bu flash bellekteki bilgiler sonrası, bir soruşturma başlıyor.

Soruşturma genişletiliyor, birçok kişinin ifadesi alınıyor...

Bu Kaç Saat Oldu yöneticisinin bir vekilin sosyal medyasını çalıştırdığını tespit ediliyor.

Hatta bu vekil ile H.S.P.'nin birçok fotoğraflarına rastlıyorlar.

Ve ucu, bir MHP milletvekiline çıkıyor.

İddia o ki, "FETÖ'nün siyasi ayağının" konuşulduğu bu süreçte, MHP'li bu milletvekili FETÖ borsası yapıyor.

Dosya MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ulaştırılıyor.

Bahçeli'nin bu dosyayı görünce çok sinirlendiği ve "gereği yapılsın" dediği konuşuluyor.

Dosya bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önüne geliyor.

Soylu ellerini iki yana açıyor, "Nasıl olabilir bu, derhal ilgilenin dosyayla" diyor.

Zaten bu görüşmeler sonrasında da soruşturma açılıyor.

Bu herkesin tehdit edildiği ve birçok kişinin isminin bulunduğu ve inanılmaz bir teknolojiyle bunlara erişildiğinin görüldüğü flash bellek kimin?

Bir kez daha hatırlatalım:

Kaç Saat Oldu FETÖ hesabının bir yöneticisinin...

Peki yazının en başındaki dolandırıcılık hikayesinin ucu kime dayanıyor?

Kaç Saat Oldu hesabına...

Şunu anlıyoruz:

Sosyal medyadaki şebeke aklımızın ermeyeceği kadar büyük ve bu millet bu mecralarda büyük operasyonlara maruz kalıyor.

Ve koskoca Türk milletinin algılarıyla oynanıyor.

Benden bu kadar...

Gerisi vatansever polislerimizin ve savcılarımızın işi.