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Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 7'si politika faizinde değişiklik beklemezken, 14'ü faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-75 baz puan arasında yer aldı
 17 Şubat 2020 10:59
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Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin 3'te 2'si faizlerde indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim oldu.

Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.

17 Ocak 2020'deki PPK toplantısında politika faizi 75 baz puan indirilerek yüzde 11,25 düzeyine çekilmişti.
Anadolu Ajansı
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