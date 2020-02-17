1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu.
 17 Şubat 2020 10:57
Yazdır
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü

Hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, babasıyla arasının neden kötü olduğunu ve yaşadığı şiddeti anlattı. Yıllardır yaşadığı güzel hayatıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy; acılarla, eziyet görerek ve sevgiye muhtaç büyütüldüğünü söyledi.

5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin olduğunu öğrendiği için anne ve babasının ayrıldığını, bu sebepten de babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin 'Artık bana anne diyebilirsin' demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.

"BİR BABA NASIL OLMASI GEREKİYOR BİLMİYORUM"

Yıllar önce babasıyla arasındaki sorunlardan dolayı gündeme gelen Esmersoy, hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği daha anlattı. Esmersoy, programda sözlerine şöyle devam etti: "Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi.

"GÜZEL BİR DUYGU DEĞİL"

Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

"TUVALETTE HORTUMLA DÖVDÜ"

"Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu."

Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, konuk olduğu bir YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi. Konuşurken sesi titreyen Esmersoy'un hayat hikayesi herkesi herkesi şaşkına çevirdi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Survivor 2020 yarışmacıları ilk bölümde kavga etti
16 Şubat 2020 22:46		 Acun'un aklı Fenerbahçe'de kaldı!
16 Şubat 2020 20:33
Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin
15 Şubat 2020 18:51		 Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa
15 Şubat 2020 16:08
Arka Sokaklar'a sürpriz isim!
14 Şubat 2020 16:08		 Kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti
13 Şubat 2020 20:21
Volkan Konak vasiyetini açıkladı: Beni toprağa gömmesinler yaksınlar!
12 Şubat 2020 17:22		 Defne Samyeli: Beni mazur görün, meğer siz doğruları yazmışsınız!
12 Şubat 2020 09:42
Vedat Milor'dan Canan Karatay'a 'hıyar' göndermesi
11 Şubat 2020 16:53		 Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
10 Şubat 2020 10:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı11:35 - 15 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında11:28 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK'dan yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı11:25 - FETÖ, TSK'deki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş11:25 - Sigara içenlerin sayısı % 30 azaldı11:24 - Kargodan gelen paketten deterjan çıktı11:22 - Bütçe ocakta fazla verdi11:21 - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı11:18 - Altın haftaya düşüşle başladı11:18 - İlker Başbuğ'un avukatlarından 'darbe' tepkisi
11:16 - MEB mesleki eğitim için 61 ilde lise inşa edecek11:14 - Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor11:10 - İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı11:08 - 'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora 81 yıl hapis istendi11:07 - İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi11:04 - Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı11:02 - Üniversitelerin 2020 yılı norm kadro planlamaları!10:59 - Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Eşek eti yedirene para cezası ve hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
melodi 1
Heung min son 1
luiz gustavo 2
çalışma hayatının altın kuralları 1
mütedeyyin insan 1
tolga ciğerci 2
altay bayındır 5
bir varmış bir yokmuş 1
çaylak 1
2019-2020 cemil usta sezonu 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam