DPB'nin görevleri, Çalışma Genel Müdürlüğüne devredildi
|17 Şubat 2020 12:02
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Bilindiği üzere, 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Personel Başkanlığı kapatılmış, kanunda yapılan düzenleme ile mevcut görevlerin devamı için 2019 yılının Temmuz ayına kadar mülga Başkanlık görevine devam etmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından bakanlıklara ve diğer ilgili kurumlara gönderilen yazıda; 2019 yılı Temmuz ayından bugüne gelinen süreçte mülga Devlet Personel Başkanlığının Bakanlığa devir işlemlerinin tamamlandığı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, kamu kurumlarının Devlet Personel Başkanlığının kapatılmadan önceki yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak yapacakları yazışmalarda ve diğer işlemlerde muhatap olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğünü dikkate almaları gerekmektedir.
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