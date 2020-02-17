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İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi

Bakan Pekcan: Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti
 17 Şubat 2020 11:07
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İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti."
Anadolu Ajansı
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