İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi
Bakan Pekcan: Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti
|17 Şubat 2020 11:07
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