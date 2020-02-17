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'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora 81 yıl hapis istendi

Gaziantep'te üniversite hastanesinde görevli kulak burun boğaz uzmanı tutuklu sanık hakkında, hastanede yaptığı bazı ameliyatlar için elden veya havaleyle "bıçak parası" aldığı iddiasıyla toplamda 81 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
 17 Şubat 2020 11:08
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'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora 81 yıl hapis istendi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanı bir doktorun hastanede yaptığı bazı ameliyatlarda "bıçak parası" aldığı iddiasıyla toplamda 81 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Doktor B.G. hakkında hastane başhekimliğine verilen şikayet dilekçelerinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli B.G, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Bıçak parası" iddialarına konu olan olaylarla ilgili 3 kişi doktordan şikayetçi olurken, 4 mağdur ise şikayetçi olmadı.

Cumhuriyet savcısınca soruşturma sonucunda, B.G. hakkında 6 kez "rüşvet almak" ve bir kez de "rüşvet almaya teşebbüs" suçlarından her bir olaydan ayrı ayrı olmak üzere, toplamda 25 yıldan 81 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, "Rüşvet vermek" suçunu işlediği değerlendirilen mağdur ve müşteki şüphelilerin ise gerekli bildirimde bulunmaları gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak cezalandırılmamaları istendi.

Toplam 21 sayfadan oluşan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

- "İki hafta sonra fiyatı yükseltti"

Mağdur M.C.T. iddianamede yer alan ifadesinde, burnundaki sorun nedeniyle şüpheli doktora muayene olduğunu ve kendisine ameliyat olması gerektiğini söylediğini aktardı.

Doktorun "ameliyatı ücretli yapacağını ve göndereceği hesaba 2 bin lira yatırması gerektiğini" belirttiğini öne süren M.C.T, "Kendisine 'Babam ile konuşayım' dedim. İki hafta sonra yanına gittiğimizde bu kez fiyatı yükselterek 3 bin lira istedi. 'Sen odadan çıkınca telefonuna hesap numaramı göndereceğim, o hesaba 3 bin lira yatırın' dedi. Ardından mesaj olarak IBAN numarasını gönderdi." iddiasında bulundu.

M.C.T, bunun üzerine parayı ödemeyerek, ameliyattan vazgeçtiklerini ve konuyla ilgili Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne müracaatta bulunduklarını bildirdi.

- "Bayram harçlığım kalmadığını söyleyince 200 lirasını geri verdi"

N.G. de rahatsızlığı nedeniyle doktor B.G'ye başvurduğunu ve ameliyat kararı alındığını belirterek, "Doktor bana 'Eğer öğrenciler ameliyata girerse ücret almam. Ben girersem 3 bin 500 lira hastaneye para yatırmanız lazım ama elden bana verirsen 3 bin liraya ben ameliyata girerim. Kontrollerde de senden ekstra muayene ücreti almam' dedi. Ameliyat sonrası burnumdaki tamponları çıkarırken 'Para mı ayarladın mı' diye sordu." iddiasında bulundu.

Ameliyat için biriktirdiği 3 bin lirayı kimse yokken odasında doktora verdiğini öne süren N.G, "Hatta bayram öncesi bütün paramı aldığını, bayram harçlığım kalmadığını söyleyince 200 lirasını geri verdi." ifadesini kullandı.

N.G, daha sonra kontrole gittiğinde doktorun kendisine muayene ücretini vezneye yatırmasını söylediğini aktararak, "Ben de 'Hocam 3 bin lirayı elden verince muayene ücreti almayacağını söylemiştiniz' dedim. Muayene olmadan odasından çıkıp idareye şikayette bulundum." ifadelerine yer verdi.

N.G, doktora rüşvet vermek gibi bir düşünceyle hareket etmediğini, B.G'nin haksız şekilde kendisinden para aldığını düşününce şikayetçi olduğunu ifade etti.

- "Estetik ameliyatı ücreti olarak talep ettim"

Sanık B.G. ise iddianamede yer alan ifadesinde, M.C.T'nin estetik ameliyat amacıyla yanına geldiğini belirterek, şunları aktardı:

"Kendisine estetik ameliyatın ücretli olduğunu ve 2-3 bin lira ödemesi gerektiğini belirttim. Daha sonra babasıyla yanıma gelince de aynı şeyleri tekrarladım. M.C.T'nin babasının il dışına çıkacağını belirtmesi ve IBAN numarası istemesi üzerine o sırada yardımcı olmak için numarayı verdim. Söz konusu mesajın atıldığı telefon ve belirtilen IBAN numarası bana ait ama kesinlikle ameliyat yapmak için bıçak parası adı altında para talep etmedim. IBAN numarasına da para yatırılmadı."

B.G, söz konusu parayı estetik ameliyat parası olarak istediğini, resmi olarak böyle bir para talep etme yetkilerinin olduğunu ifade ederken, N.G'den ise kesinlikle para almadığını iddia etti.

- Para gönderenlerin adı ücretli hasta listesinde yok

Konuyla ilgili kanun düzenlemeleri ve Yargıtay kararlarının da yer aldığı iddianamede, B.G'nin talep ettiği paranın estetik ameliyat ücreti olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Estetik ameliyat işlemi olsa dahi sanığın elden veya IBAN aracılığıyla para talep etmesinin söz konusu olamayacağının altı çizilen iddianamede, ücretli ameliyatlar için hastane veznesine makbuz karşılığında en yüksek 1248-1678 lira arasında bir paranın yatırılması gerektiği aktarıldı.

Bu ücretin de doktorun kendisinin ameliyata girmesi için istenebileceğine dikkati çekilen iddianamede, ancak hiçbir vatandaşın ameliyat olmak için bu ücreti ödemek zorunda olmadığı, ilgili doktorun ameliyatına girmesini istemesi halinde ise kendi rızasıyla bu parayı vezneye yatırması gerektiği vurgulandı.

İddianamede, hastane kayıtlarında yapılan incelemede ise doktora para gönderen kişilerin adlarının, vezneden makbuz karşılığı ilave ücret alınan hastalar listesinde değil ameliyatları ücretsiz yapılanlar arasında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

B.G'nin bankadaki hesaplarında yapılan incelemede, bir para gönderme işleminin "ameliyat ücreti" açıklamasıyla yapıldığı da iddianamede yer aldı.
Anadolu Ajansı
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