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İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı

İpotekli konut satışları faizlerdeki düşüşün de etkisiyle ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546 artarak 42 bin 237'ye yükseldi. Satışlar 2013-2020 dönemi ocak ayları dikkate alındığında ilk kez 40 bini geçmiş oldu
 17 Şubat 2020 11:10
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İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı

Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarını zirveye taşıdı. Ocak ayındaki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546 artışla 6 bin 537'den 42 bin 237'ye çıkarken, bu rakam 8 yılın en yüksek ocak ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı. Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, faiz indiriminin başladığı geçen yılın ağustos ayına kadarki süreçte (Ocak-Temmuz 2019) 100 binin altında ipotekli konut satışı gerçekleşti. Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı.

Bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 546 artan ipotekli konut satışları 42 bin 237'ye ulaştı. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi ocak ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak ayında 6 bin 537 ipotekli konut satılmıştı.

- Konut toplamda ve yabancılara satışta da zirveyi gördü

Bu yılın ocak ayında toplam 113 bin 615 konut satıldı. Bu rakam 2013'ten bu yana en yüksek toplam konut satışı oldu. Geçmiş 7 yıldaki ocak aylarında toplam konut satışları 100 bini geçememişti. Öte yandan bu dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisi de devam etti. Ocak ayında 4 bin seviyesine yükselen yabancılara konut satışları da 8 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ocak 2013'te 888 konut yabancılara satılırken bu sayı Ocak 2020'ye gelindiğinde yüzde 340 artışla 3 bin 907'ye ulaştı. Ocak ayında yıllara göre yabancılara konut satışları ise 2019'da 3 bin 168, 2018'de 1742, 2017'de 1386, 2016'da 1462, 2015'te 1289, 2014'te 1207 ve 2013'te 888 olarak gerçekleşmişti.

- "Ekonominin büyümesi için esas dinamik sanayi ve tarım"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, ocak ayında gerçekleştirilen toplam konut satışının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56 artışla 113 bin 615'e yükseldiğini anımsattı.

Demirkol, ocak ayında konut satışlarının artmaya devam etmesinin ekonomideki ılımlı toparlanmaya işaret ettiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin büyümesi için esas dinamik sanayi ve tarım. Bunların gelişmesi Türkiye'nin kişi bazlı katma değerli üretimini de artıracağından hane halkının önümüzdeki süreçte konutları daha uygun fiyata almasının önünü de açacaktır. Şu an konut tarafında ılımlı büyüme devam ediyor." dedi.

2020 sonuna kadar 300 puanlık faiz indirimi beklediğini dile getiren Demirkol, tarım ve sanayide de ivmenin yukarı yönlü hareket etmesi sonucu konut satışlarında artışın gelecek aylarda kademeli olarak süreceğini kaydetti.

2013-2020 döneminde aylık ipotekli konut satışları şöyle:

Yıllar/Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2020

42.237

2019

6.537

8.890

22.762

22.461

14.916

7.319

13.064

34.148

57.811

50.411

43.911

50.278

2018

28.678

27.916

32.786

27.912

36.865

47.648

30.405

12.743

11.330

8.065

5.324

7.148

2017

35.993

38.676

50.424

43.334

41.738

35.210

38.575

38.743

40.534

38.593

37.250

34.029

2016

26.584

30.455

38.822

33.429

35.423

36.371

23.756

36.458

42.083

48.110

48.941

49.076

2015

33.178

36.952

45.315

46.063

40.086

40.503

30.754

36.021

28.684

27.996

28.553

40.283

2014

32.046

24.059

24.465

23.447

29.760

32.029

30.912

35.338

43.144

34.451

36.925

43.113

2013

36.581

37.150

41.809

40.812

45.270

43.763

46.053

31.559

37.835

26.337

36.600

36.343
Anadolu Ajansı
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