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Altın haftaya düşüşle başladı

Gram altın 307,1 lira, çeyrek altın 504 lira ve Cumhuriyet altını 2.060 liradan işlem görüyor
 17 Şubat 2020 11:18
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Altın haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 307,1 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,6 yükselişle 308,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 307,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 504 lira, Cumhuriyet altını da 2.060 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 1.580 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün, veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, koronavirüs salgını ve Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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