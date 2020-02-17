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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
|17 Şubat 2020 11:21
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmada ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Ekipler, belirledikleri 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, bir G3 tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 9 şarjör ve 286 mermi, 2 tabanca, tabancalara ait 6 şarjör ve 119 mermi, 3 av tüfeği ile 44 fişek, dürbün, 2 hücum yeleği, tabancalık ve şarjörlük kemeri ele geçirildi.
Operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla H.T, İ.T. ve S.K. gözaltına alındı.
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