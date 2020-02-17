Bütçe ocakta fazla verdi
Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti
|17 Şubat 2020 11:22
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Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 122,2 milyar lira, bütçe giderleri 100,7 milyar lira olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.
Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.
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