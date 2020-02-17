Kargodan gelen paketten deterjan çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde internet üzerinden dikiz aynası sipariş eden bir vatandaş birkaç gün sonra adresine gelen kargodan deterjan çıkınca şok oldu.

Edinilen bilgiye göre Bafra ilçesinde A.A. isimli bir vatandaş internet üzerinden satış yapan bir sayfadan aracına 2 adet dikiz kamerası sipariş etti. Birkaç gün içinde kendisine gelen kapıda ödemeli paketi alan A.A. parayı ödemeden önce paketi açmak istedi. Kargo görevlisi B.K. ise parayı vermeden paketi açamayacağını söyledi. Bunun üzerine görevliye 250 lira ödeme yaptı. Parayı teslim ettikten sonra kargo görevlisinin yanında paketi açan A.A. kargo paketinin içinden çıkan deterjanı görünce şok yaşadı. Kargo görevlisinden verdiği parayı isteyen A.A.'ya, kargo görevlisi B.K. paket açtıktan sonra paranın teslim edilmeyeceğini söyledi. A.A. bunun üzerine durumu polise bildirdi. A.A. olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulunarak internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahısların bulunmasını istedi.