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Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların bir an önce caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi
 17 Şubat 2020 11:38
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Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı

Boyu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının bu hafta yapacağı ürün bazlı denetimlerin sağlıklı gıdaya erişim için büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakanlığın geçen hafta taklit ve tağşiş gıda üreten firmalarla ilgili liste açıkladığını anımsatan Boyu, yürütülen denetimlerde sürekliliğin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Boyu, bazı firmaların yıllardır yayımlanan listelerde yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı son listeye baktığımızda, aynı firma iki senedir ifşa listelerinde aynı uygunsuzlukla yer alıyor. Listelerde ifşa edilmesine ve ceza uygulanmasına rağmen firmanın aynı uygunsuzlukları tekrarladığı görülüyor. Bu firma yediği cezadan daha fazla kar elde ediyor ki uygunsuz üretimi sürdürüyor, 'Cezamı öderim, işime bakarım' diyor. Bunun önüne geçilmesi önem taşıyor."

"Uygunsuzluklar benzer"

Boyu, listede belirtilen taklit ve tağşiş gıdalara ilişkin gerekçelere dikkati çekerek, "Çayda gıda boyası, alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda ilaç etken maddesi sildenafil, zeytin yağında farklı tohum yağları, sucukta kanatlı eti ve sakatat, tereyağında bitkisel yağ gibi tespitler genel olarak belirlenen uygunsuzluklar. Ürünün maliyetini düşürmek, daha fazla kar elde etmek için bu yöntemlere başvurulduğu gibi bazı uygunsuzluklar insan sağlığını da tehlikeye atacak nitelikte olabiliyor." dedi.

Bakanlık tarafından yayınlanan listelerin, gıda üretiminde hileye başvurmayıp güvenilir gıda üretme noktasında işini hakkıyla yapan firmaların ayırt edilmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Boyu, taklit ve tağşiş gıda üretenlere verilen cezaların yetersiz kaldığını ifade etti.

Boyu, cezaların artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle yedikleri cezanın çok üstünde kar elde ediyor. Bu sebeple taklit ve tağşişten vazgeçmiyor. Uygunsuzluklardan dolayı ruhsatı iptal olan birçok işletme var ama bu kez de başka bir yakını adına işletme açıyor. Mevcut cezalar caydırıcı değil. Faaliyetten men uygulaması ve hapis gibi cezaların bir an önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımının sağlanması adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili personel yoğun bir denetim çalışması yürütüyor. Bunların hepsi vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması adına güzel adımlar. Cezalarla ilgili düzenlemenin de bir an önce yasalaşması önem taşıyor."
Anadolu Ajansı
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