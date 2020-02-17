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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Şubat 2020 12:14
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,04006,0410
Avro6,55106,5520
Sterlin7,86007,8990
ANKARA
ABD Doları6,02006,0700
Avro6,52506,5850
Sterlin7,81407,9550
Anadolu Ajansı
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