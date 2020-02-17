İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor

İDLİB'te Esed rejimi sivillere yönelik katliamlarını hız kesmeden sürdürürken, yüz binlerce insan Esed bombalarından kurtulmak için Türkiye'ye doğru kaçıyor. İdlib'ten kaçarak sınırdaki Sarmada kasabasına sığınan bir babanın küçük kızını bomba seslerinden korkmaması için bulduğu yöntem izleyenlerin yüreğini parçalıyor. İdlib'li Abdullah, 4 yaşındaki kızı Selva'ya uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş.

Her bomba ve patlama sesi geldiğinde ailecek gülüyorlar oyun bozulmasın diye. Baba ile küçük kızının uçak seslerinin duyulduğu anda kahkahalarla gülme oyununun görüntüleri izleyenlerin içini parçalıyor. Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından, "insanlığın ağır çekim mağlubiyeti", "kahredici oyun", "İlk kez kahkaha atan bi çocuğu görünce ağladım", "Gülerek yaşadığı bu anları eğer yaşarsa ilerde ağlayarak anlatacak. Gerçekten acı bir şey" yorumlarıyla paylaşıldı.