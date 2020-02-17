1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor

İdlib'ten kaçarak sınırdaki Sarmada kasabasına sığınan bir babanın küçük kızını bomba seslerinden korkmaması için bulduğu yöntem izleyenlerin yüreğini parçaladı.
 17 Şubat 2020 12:21
Yazdır
İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor

İDLİB'te Esed rejimi sivillere yönelik katliamlarını hız kesmeden sürdürürken, yüz binlerce insan Esed bombalarından kurtulmak için Türkiye'ye doğru kaçıyor. İdlib'ten kaçarak sınırdaki Sarmada kasabasına sığınan bir babanın küçük kızını bomba seslerinden korkmaması için bulduğu yöntem izleyenlerin yüreğini parçalıyor. İdlib'li Abdullah, 4 yaşındaki kızı Selva'ya uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş.

Her bomba ve patlama sesi geldiğinde ailecek gülüyorlar oyun bozulmasın diye. Baba ile küçük kızının uçak seslerinin duyulduğu anda kahkahalarla gülme oyununun görüntüleri izleyenlerin içini parçalıyor. Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından, "insanlığın ağır çekim mağlubiyeti", "kahredici oyun", "İlk kez kahkaha atan bi çocuğu görünce ağladım", "Gülerek yaşadığı bu anları eğer yaşarsa ilerde ağlayarak anlatacak. Gerçekten acı bir şey" yorumlarıyla paylaşıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı
17 Şubat 2020 13:51		 Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı
17 Şubat 2020 13:48
Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu
17 Şubat 2020 12:32		 Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü
17 Şubat 2020 12:00
Sigara içenlerin sayısı % 30 azaldı
17 Şubat 2020 11:25		 Cezaevlerinde geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okundu
17 Şubat 2020 10:49
Erkekler mi daha mutlu kadınlar mı? TÜİK açıkladı...
17 Şubat 2020 10:41		 Ocak'da en çok konutu Irak vatandaşları aldı
17 Şubat 2020 09:59
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
17 Şubat 2020 09:24		 Burdur Gölü göz göre göre kuruyor
17 Şubat 2020 09:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor14:00 - TCDD Taşımacılık A.Ş.'de 530 kamu personeli 3 aydır neyi bekliyor?14:00 - Bakan Selçuk, Muğla'da öğretmen adaylarıyla buluştu13:54 - İstanbul Havalimanı'na akıllı taksi uygulaması başladı13:51 - Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı13:48 - Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı13:47 - İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı13:45 - AFAD, Elazığ ve Malatya valiliklerine acil yardım ödeneği gönderdi13:38 - Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar13:34 - Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
13:25 - Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönen öğrenciler okullarına yeni kavuştu13:19 - Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Fuat Oktay: FETÖ'ye bazı ülkeler kol kanat geriyor13:01 - Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı12:49 - 7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyuz 1
serdar aziz 3
16.02.2020 malatyaspor'un verilmeyen penaltısı 2
ersun yanal 2
mütedeyyin insan 1
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 1
Balina kusmugu 1
emre yücelen şan dersi 1
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 2
çaylak 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam