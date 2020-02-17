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Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu

Antalya'da, beyin ölümü gerçekleşen, 'Ares' ismiyle sosyal medyada fenomen olan Şehmuz Özdemir'in annesi Sultan Kızılay, "Başka hastaneye sevk olsun istedik, buradan çıkamayacağını söylediler. Oğlum sadece ölmüyor, hepimiz ölüyoruz. Ailemiz yok oldu" diyerek, gözyaşı döktü.
 17 Şubat 2020 12:32
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Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

DÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan Özdemir'in ailesi ve yakınları, fenalık geçirdi. Oğlunun başka hastanede tedavisinin mümkün olabileceğini savunan anne Sultan Kızılay, hastane yetkilileri ile işletişime geçerek, başka hastaneye sevk istedi. Kentteki özel dahil birçok hastane ile iletişime geçen aileye, beyin ölümü gerçekleştiği gerekçesiyle olumlu yanıt verilmedi.

'TEK UMUDUM OLSA O UMUDA KOŞARIM'

Hastane kapısında gözyaşı dökerek, bekleyen Sultan Kızılay, "Fransa'da beyin ölümü gerçekleşen çoğu hastanın iyileştirildiğini biliyorum. Başka hastaneye sevk olsun, istedik. 'Olmaz' dediler. Buradan çıkamayacağını söylediler. Tek bir umudum olsa o umuda koşarım. Ben bir anneyim, ciğerim yanıyor. Birileri yardım etsin. Oğlum sadece ölmüyor, hepimiz ölüyoruz. Ailemiz yok oldu" dedi.
DHA
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