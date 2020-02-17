1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz"
 17 Şubat 2020 12:33
Yazdır
2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, liseye başlayacak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çalışmalarına erken başladıklarını, gerekli gördükleri durumlarda ek kapasite oluşturduklarını belirterek, "Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreci öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başlatmıştı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılar yapıldı ve her bir ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili durumları incelendi.

Bu toplantılarda tüm illerde her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okulların kapasiteleri, yapımı devam eden okullar ve yeni yatırımların tamamı değerlendirildi.

2020 LGS kapsamında merkezi sınav puanıyla ve sınavsız öğrenci alacak okulların kontenjanlarının belirlenmesine yönelik iller tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. MEB, her ilde sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirlemeye yönelik çalışmaları mercek altına aldı. Bu kapsamda Bakanlık illerle tek tek toplantı yapmaya başladı. Toplantılara il müdürü ile o ilde LGS çalışmalarını yürüten ekip katılıyor.

Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını, bu başarıda ilgili tüm birimler ve il müdürlerin süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmesinin önemli rol oynadığını vurguladı.

2020 LGS çalışmalarına öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başladıklarını hatırlatan Özer, şöyle konuştu:

"81 il müdürümüzle birlikte her bir ile yönelik süreci ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız alanları belirledik. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırdık. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı bir şekilde yönetecek şekilde planlamalarımızı yaptık.

İller bu ön çalışmalar sonrasında 2020 LGS kapsamında kapasitelerini belirlediler. Şimdi illerle tek tek toplantı yapıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda ek kapasite oluşturuyoruz. Özellikle illerimizde deprem önlemi kapsamında yıkılacak veya güçlendirilecek okullarımız varsa ilgili süreci de bu kapsamda detaylı bir şekilde yeniden değerlendiriyoruz. Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz."

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantılara, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür katılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB mesleki eğitim için 61 ilde lise inşa edecek
17 Şubat 2020 11:16		 Elazığ depreminde zarar gören çocuklara eğitim bursu
14 Şubat 2020 16:22
'Çocukların soru çözmesini değil sorun çözmesini önemsiyoruz'
13 Şubat 2020 16:15		 'Öğrencilerimizin okullarımızda atölyelerle tanışması önemli'
13 Şubat 2020 12:14
MEB, destekleme kursları için 1500 soruluk kaynak hazırladı
13 Şubat 2020 10:18		 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı
11 Şubat 2020 17:38
MEB, eğitim ve ahlak kongresi düzenleyecek
10 Şubat 2020 22:48		 MEB'den '18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek' açıklaması
10 Şubat 2020 18:02
İlk kez bir bakan bürokratlarına hediye gönderdi
10 Şubat 2020 13:49		 Bakanı Selçuk: Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık
09 Şubat 2020 14:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor14:00 - TCDD Taşımacılık A.Ş.'de 530 kamu personeli 3 aydır neyi bekliyor?14:00 - Bakan Selçuk, Muğla'da öğretmen adaylarıyla buluştu13:54 - İstanbul Havalimanı'na akıllı taksi uygulaması başladı13:51 - Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı13:48 - Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı13:47 - İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı13:45 - AFAD, Elazığ ve Malatya valiliklerine acil yardım ödeneği gönderdi13:38 - Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar13:34 - Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
13:25 - Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönen öğrenciler okullarına yeni kavuştu13:19 - Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Fuat Oktay: FETÖ'ye bazı ülkeler kol kanat geriyor13:01 - Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı12:49 - 7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 2
çirkin kadınların zeki olması 1
serdar aziz 3
Belediye 1
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 2
fenerbahce'nin el birliğiyle şampiyonluktan uzaklaştırılması 2
yeşim meltem şişli 1
altay bayındır 5
haddi aşmak 3
ali koç'u tebrik ediyorum,fenerbahçe bölünmüştür 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam