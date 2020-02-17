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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.046,00 lira oldu.
 17 Şubat 2020 12:47
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.046,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 308,00 308,20 307,20 307,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.030,00 2.051,00 2.025,00 2.046,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 281,00 285,00 280,00 284,00
Lira(Tam) Ziynet 1.984,00 2.004,00 1.978,00 1.998,00
Yarım Ziynet 992,00 1002,00 990,00 1000,00
Çeyrek Ziynet 496,00 501,00 495,00 500,00
Anadolu Ajansı
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