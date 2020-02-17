7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Barda garsonluk yapan ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen Yasin Turgut(31), tanımadığı ve başka barda aşçı olarak çalışan Cafer Çağım'nı (62) ile aracına bindikten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Turgut, Cafer Çağımnı'ya saldırarak, darbetmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu kaldırıma düşen Çağımnı'ya bu kez tekme atarak, ağır yaralayan Turgut, olay yerinden kaçtı. Çağımnı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan Turgut ise gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yasin Turgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cafer Çağımnı da 1,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından Cafer Çağımnı içim düzenlenen otopsi raporunda, "Maktulün ölümünün adli tahkikatta belirtildiği şekilde, etkili eylemle oluşabilir şekilde, künt kafa travmasına bağlı maksilla kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" denildi.

ARACA NEDEN VE NASIL BİNDİĞİNİ HATIRLAMIYORMUŞ

Tutuklu sanık Yasin Turgut, yargılandığı Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Yasin Turgut ve Cafer Çağımnı'nın eşi Songül Çağımnı ile taraf avukatları katıldı. 16 yıla kadar hapsi istenen Turgut, aşırı alkollü olması nedeniyle Çağımnı'nın aracına neden ve nasıl bindiğini hatırlamadığını, ölenin küfür etmesi nedeniyle olayın yaşandığını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi. Şikayetçi Songül Çağımnı ise sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Savcı da mütalaasında, sanık Turgut'un, Çağımnı'ya karşı 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' eyleminden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tahrik hükümlerini de uygulayarak, Yasin Turgut'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

'EŞİMİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜLER'

Songül Çağımnı, duruşma sonunda karara tepki göstererek, "Bir hayvan öldürülse bundan daha fazla ceza verilir. Burada bir insan öldürüldü. Benim eşimi göz göre göre öldürdüler" diyerek, kararı temyiz edeceklerini söyledi.