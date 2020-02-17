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Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı

Bursa'da, kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Sultan K.'nin mesanesinde bulunan toplamda 15 sanmimetre büyüklüğünde ve 293 gram ağırlığındaki 2 taş, ameliyatla alındı.
 17 Şubat 2020 13:01
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Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı

Bursa'da, kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Sultan K. (37) , yapılan testler sonucunda mesanesinde toplamda 15 santimetre büyüklüğünde ve 293 gram ağırlığında birbirine yapışık 2 taş olduğunu öğrendi. Sultan K., çektiği ağrı sebebiyle gittiği özel bir hastanedeki Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ömer Aydın tarafından ameliyata alındı. Mesanesinden çıkan taşların büyüklüğünü gördüğünde şaşıran Sultan K., ameliyat sonrası ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Farklı hastanelerde tedavi gören ancak yaşadığı ağrılarından kurtulamadığını belirten Sultan K., "Tavsiye üzerine bu hastaneye gelerek Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ömer Aydın'a başvurdum. Doktorumuz gerekli tetkikleri yaparak, ameliyatla taştan kurtulabileceğimi söyleyince, operasyona karar verdik. Ameliyat sonrası çok şükür sağlığıma kavuştum. Dr. Ömer Aydın olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'AMELİYAT ÖNCESİ TEDİRGİNDİ'

Operasyon hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ömer Aydın ise, Sultan K.'nin kendisine başvurduğunda, ameliyat olmaktan korktuğu için tedirgin olduğunu söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın mesanesindeki taşların boyutlarının birer yumurta büyüklüğüne ulaşmış olduğunu gözlemlediklerini belirten Opr. Dr. Aydın, "Hastamızın ayrıca uzun zamandır ağrıları devam ediyormuş. Ameliyatsız yöntemlerle taşların tamamen temizlenmesi çok kolay bir iş değil. Bu nedenle ameliyata karar verdik ve mesanesinde yer alan yumurta büyüklüğündeki taşları tek parça halinde çıkardık" diye konuştu.
DHA
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