Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar
|17 Şubat 2020 13:38
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South China Morning Post gazetesinin haberinde, biri bıçaklı 3 hırsızın, kentin Mong Kok bölgesinde 50 koli tuvalet kağıdı çaldığı belirtildi.
Soyguna karışan 3 hırsızdan ikisi yakalanarak gözaltına alınırken, kolilerin bir kısmı mağazanın yakınlardaki bir evde ele geçirildi.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının yayılacağı korkusuyla stok yapmak isteyen Hong Konglular marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, raflar boşalmıştı.
Hong Kong hükümetinin endişelenecek bir şey olmadığını açıklamasına rağmen marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükenmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.
Hong Kong'da ise kesinleşen vaka sayısı 57'ye yükseldi.
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