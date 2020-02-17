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Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılacağı endişesi taşıyan halkın stok yapmaya yönelmesiyle marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükenirken, maskeli hırsızlar 50 koli tuvalet kağıdı çaldı
 17 Şubat 2020 13:38
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Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar

South China Morning Post gazetesinin haberinde, biri bıçaklı 3 hırsızın, kentin Mong Kok bölgesinde 50 koli tuvalet kağıdı çaldığı belirtildi.

Soyguna karışan 3 hırsızdan ikisi yakalanarak gözaltına alınırken, kolilerin bir kısmı mağazanın yakınlardaki bir evde ele geçirildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının yayılacağı korkusuyla stok yapmak isteyen Hong Konglular marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, raflar boşalmıştı.

Hong Kong hükümetinin endişelenecek bir şey olmadığını açıklamasına rağmen marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükenmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Hong Kong'da ise kesinleşen vaka sayısı 57'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı
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