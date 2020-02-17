AFAD, Elazığ ve Malatya valiliklerine acil yardım ödeneği gönderdi
|17 Şubat 2020 13:45
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için valiliklere gönderilen acil yardım ödeneğinin 65 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
AFAD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde AFAD koordinasyonunda jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, itfaiye ve sivil toplum kuruşlarının desteğiyle bölgeye bugüne kadar ulaştırılan personel ve yardımlara ilişkin bilgi verdi.
Buna göre, Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için 65 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.
Çalışmalarda 7 bin 190 personel görev aldı ve 670 araç kullanıldı.
Depremzedelere bugüne kadar 5 bin 244 uyku seti, 102 bin 83 battaniye, 46 bin 84 yatak, 11 bin 730 ısıtıcı, 949 bin 14 öğün yemek, 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır ve 111 bin 858 hijyen paketi dağıtıldı.
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