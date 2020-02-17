Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı
1961 yılında sadece 101 adet üretilen Mercedes-Benz'in 300SL adlı roadster modeli günümüzde en nadir bulunan klasikler arasında yer alıyor.
|17 Şubat 2020 13:48
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Geçtiğimiz haftalarda bir ambarda unutulan ve tamamen çürümüş bir örneği ise 800 bin dolar yani 4 milyon 850 bin TL'ye alıcı buldu.
O yıllarda 260 km/sa.lık maksimum hız değeri ve dört tekerleğinde sunduğu disk firen sistemi ile dikkat çeken aracın kilometre göstergesi ise 75.629 milde yani yaklaşık 120 binde. Uzmanlara göre aracın orijinal haline uygun restore edilmesi durumunda değerinin 1,5 milyon dolar üzerine çıkabileceği belirtiliyor.
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