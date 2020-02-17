Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor
|17 Şubat 2020 14:07
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Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor.
Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarına saldırması ve Soçi mutabakatlarını ihlal etmesi nedeniyle geçen haftalarda başlamıştı.
İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet Ankara'da görüşmeler yapmıştı.
Bu görüşmelerde, Türk heyeti Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiğini belirterek, Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı vermişti.
Ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaparak, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları ele almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, İdlib'deki çözümün, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesi olduğunu söylemiş, aksi takdirde şubat ayı bitmeden Türkiye'nin bu işi yapacağını belirtmişti.
Hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın yaptığı bütün anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etmişti.
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