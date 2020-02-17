1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor

Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi.
 17 Şubat 2020 14:07
Yazdır
Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor

Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor.

Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarına saldırması ve Soçi mutabakatlarını ihlal etmesi nedeniyle geçen haftalarda başlamıştı.

İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet Ankara'da görüşmeler yapmıştı.

Bu görüşmelerde, Türk heyeti Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiğini belirterek, Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı vermişti.

Ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaparak, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları ele almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, İdlib'deki çözümün, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesi olduğunu söylemiş, aksi takdirde şubat ayı bitmeden Türkiye'nin bu işi yapacağını belirtmişti.

Hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın yaptığı bütün anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
17 Şubat 2020 16:08		 Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar
17 Şubat 2020 13:38
Bir ülkede daha korkulan oldu! İlk ölüm gerçekleşti
16 Şubat 2020 17:47		 Covid-19 ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor
16 Şubat 2020 15:04
Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması
16 Şubat 2020 13:09		 Neredesin Ey İnsanlık!
16 Şubat 2020 07:35
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi
16 Şubat 2020 06:51		 Danimarka'da Türk imamlar resmi nikah kıymaya başladı
16 Şubat 2020 06:31
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti
15 Şubat 2020 18:03		 Çin'de koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor
15 Şubat 2020 16:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - Otomobille çarptı, cesedi cezaevi korkusuyla kuyuya attı16:11 - Elazığ'da 4.2'lik depremin ardından hasarlı bina çöktü16:08 - Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti15:59 - Okul müdürü odasında uğradığı saldırıyı anlattı15:55 - Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti15:52 - Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama15:47 - İmamoğlu, kreş için personel alımı yapılacağını duyurdu15:30 - Karşılıksız çek adedi ve keşideci sayısı ocakta geriledi15:23 - İYİ Partiden istifa eden milletvekili: Partide milliyetçiler dışlanıyor15:20 - Ortaokul öğrencisi bir gününü polislerle geçirdi
15:11 - Plazalar 2019'da boş kaldı15:02 - Hacettepe Üniversitesi'nde sistem kilitlendi, Rektör'den açıklama geldi14:56 - Elazığ'da korkutan deprem14:54 - İnternet medyası ile ilgili düzenleme yakında meclise gelecek14:51 - DAEŞ ve PKK'ya paralı askerlik yapan 5 terörist tutuklandı14:47 - Diyanet, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı14:44 - Ocak ayının kazandıranı borsa oldu14:36 - Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi sahibi olmak 1
emre yücelen şan dersi 1
küresel ısınma ve iklim değişikliği 1
altay bayındır 5
tolga ciğerci 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
hasan ali kaldırım 2
ketembilla 1
16.02.2020 malatyaspor'un verilmeyen penaltısı 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam