SRC kursundaki öğretmen ayrımı tepki topladı
|17 Şubat 2020 14:14
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SRC sınavlarında okul müdürlerine ayrıcalık tanındığını örnekleriyle ele almıştık. Tıklayınız.
Yayımlanan haber üzerine Özel Öğretim Genel Müdürlüğünce bir yazı yayımlanmış ve sorun çözülmüştü.
Ancak bu kez, memurlar.net'e, bu sınavlarda Sözleşmeli-Kadrolu öğretmen ayrımı yapıldığı yönünde bilgi ve belgeler ulaşmaktadır.
Oysa ki mevzuat gereği böyle bir ayrım olmaması gerekmektedir.
Diğer tüm sınavlarda görev alabilen sözleşmeli öğretmenlerin SRC sınavlarında görev alamamaları uygulaması hukuka uygun değildir.
Bu uygulamayı yapan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bu hatadan dönmeleri gerekir.
İşte sözleşmeli kadrolu ayrımı yapan ilçe milli eğitim müdürlüğü
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