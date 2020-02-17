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Bünyamin Gezer'den VAR eleştirisi: Aldığınız para haram kardeşim

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta Seri'nin eline çarpan topa penaltı vermeyen 'VAR' hakemine ağır sözler sarf etti.
 17 Şubat 2020 14:30
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Bünyamin Gezer'den VAR eleştirisi: Aldığınız para haram kardeşim

Galatasaray, sahasında Yeni malatyaspor'u 1-0 yenerek hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi moral depolarken müsabakanın ilk yarısında Seri'nin eline çarpan topun penaltı şeklinde yorumlanmaması dikkat çekti.

''Aldığınız para haram kardeşim''

TRT Spor'da pozisyonları değerlendiren eski hakemlerden Bünyamin Gezer, ağır ifadeler kullandı; "Seri'nin pozisyonunun net bir şekilde penaltı olduğu görülüyor. Bunu kimseye anlatamazsınız. Yazık günah, hak var, hukuk var. Aldığınız para haram kardeşim.

''Türkiye'de 'VAR' yok deyin herkes rahat etsin''

Şu pozisyonu değerlendiremiyorsanız yapmayın kardeşim bu işi. Aldığınız para haram. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Bunu değerlendiremiyorsanız Türkiye'de 'VAR' yok deyin herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı tartışmasız net bir pozisyonda siz bunu değerlendirip de hakeme izlettiremiyorsanız oturmayın o koltukta.''

Malatyaspor başkanı Adil Gevrek: "Bana göre o bir penaltıydı. VAR'a niye gidilmiyor.

Arkadaşlar görüşmüş, 'Beni VAR'a çağırmadıkları için gitmedim. Uyarmadıkları için gitmedim, maçı bitirdim' diye bir yorumu var"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "Seri'nin elle oynadığı pozisyon bence penaltı. Maçın dördüncü hakemine sordum, elle oynama var, penaltı var mı diye sordum ama 'yok' dedi. İzlendiğinde penaltı. Maçın sonucunu bununla ilişkilendirmek istemiyorum. Maçın son anına kadar gol atabilecek pozisyon da buldu takımım. Ama bugünün oyununu takımıma referans olarak alıyorum. Oyunculara da söyledim, bu futbol için aynen devam dedim"
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