Diyanet, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
|17 Şubat 2020 14:47
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Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
2019 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Sözlü) (Başvaiz, uzman vaiz, Kur'an kursu başöğreticisi, Kur'an kursu uzman öğreticisi) Sonuç Duyurusu
2019 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı'na (Sözlü) (Başvaiz, uzman vaiz, Kur'an kursu başöğreticisi, Kur'an kursu uzman öğreticisi) katılarak başarılı olan adaylar sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Atama işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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