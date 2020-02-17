DAEŞ ve PKK'ya paralı askerlik yapan 5 terörist tutuklandı
|17 Şubat 2020 14:51
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaklaşık 3 yıldır ilçe merkezinde ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişinin, Suriye'de önce terör örgütü DEAŞ, ardından YPG/PKK adına paralı askerlik yaptığı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, şüphelilerin YPG/PKK mensubu olduklarını gösteren fotoğraf ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, ilçe jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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